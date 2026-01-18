Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 19:22

Долги россиян по ЖКХ оцифруют

Цифровая система для взыскания долгов за ЖКУ заработает в России с 2028 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 2028 года в России начнут использовать цифровую платформу ГИС ЖКХ для информирования граждан о долгах за коммунальные услуги и их взыскания, передает ТАСС. Соответствующий пункт внесен в план мероприятий по реализации национальной бизнес-модели, который утвердило Правительство РФ.

Цель эксперимента – повысить осведомленность граждан о долгах за коммунальные услуги, снизить нагрузку на мировых судей и ускорить процедуру взыскания. Кроме того судьи смогут получать электронные заявления с данными о долгах, что избавит их от необходимости запрашивать информацию в госорганах на бумажных носителях. Пилотный проект по цифровому информированию и взысканию задолженности стартовал в 2025 году в 17 регионах России: Удмуртия, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие регионы.

Ранее появилась информация, что российским автомобилистам разрешат предъявлять электронные версии регистрационных документов и водительских удостоверений через МАХ. Соответствующее предложение внесено в проект постановления правительства. Изменение планируется внести в ПДД.

