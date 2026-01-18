Водителям разрешат показывать права через смартфон В России предложили показывать права и документы на авто через МАХ

Российским автомобилистам разрешат предъявлять электронные версии регистрационных документов и водительских удостоверений через МАХ, передает РИА Новости. Соответствующее предложение внесено в проект постановления правительства. Изменение планируется внести в ПДД.

Для новшества планируется использовать QR-код, который будет содержать соответствующую информацию. Данные будут автоматически сверяться с базой портала «Госуслуги».

До этого появилась информация, что российским пользователям стали поступать сообщения о создании домовых чатов в мессенджере MAX. Уведомления приходят от «Госуслуг». Ссылка на домовой чат останется прежней даже при смене управляющей компании.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что в скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе мессенджера MAX в самолете, поезде и других видах транспорта. По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.