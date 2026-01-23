Глава управления ФАДН задержан из-за подозрения в должностном преступлении

Начальник управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Разживин задержан правоохранительными органами. Его подозревают в совершении должностных преступлений, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Предположительно, речь идет об уголовном деле по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Разживин способствовал тому, что возглавляемое им подразделение ФАДН в течение двух лет арендовало помещения в Пятигорске по завышенной цене. Эти помещения, как утверждает источник, были оформлены на его близкую знакомую.

Предполагаемый ущерб государственному бюджету оценивается в 20 млн рублей. Оперативной разработкой дела занимались сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД России. Расследование было возбуждено Следственным комитетом РФ, и в ближайшее время его планируют передать в региональное управление ведомства по месту совершения преступления. Там же будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.