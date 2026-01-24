Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 04:53

«Индекс пиццы» в Пентагоне резко подскочил

«Индекс пиццы» в Пентагоне резко достиг четвертого уровня из пяти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Пентагоне снова резко подскочил «индекс пиццы» — неофициальный показатель военной активности в США. В ночь на субботу, 24 января, он перешел на уровень DOUGHCON 4, четвертый из пяти, который значит, что американские военные перешли на «усиленный режим разведывательного наблюдения».

Этот показатель формируется из количества заказов на доставку в пиццериях в окрестностях Пентагона. Считается, что если заведения завалены заказами, то военнослужащие работают сверхурочно, как, например, во время крупных операций. Фиксированием этих данных занимается отдельный ресурс Pentagon Pizza Index.

Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение, — сказано на портале.

Так, например, в условиях обострения конфликта с Венесуэлой возле Пентагона в США резко возрос «индекс пиццы». В этот период сотрудники задерживались на работе, брали больше заказов и чаще обращались за доставкой еды, поэтому пиццерия неподалеку зафиксировала рекордный рост потока клиентов — на 1250%. Еще одно заведение, расположенное в миле от военного ведомства, также показало значительное увеличение количества заказов — на 313%. Эти данные стали причиной для оценки уровня боевой готовности США как самого высокого за всю историю мирного времени.

США
Пентагон
пицца
военные
