24 января 2026 в 04:15

МОК доверился Италии в вопросе безопасности россиян на Олимпиаде

МОК пообещал меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде в Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В МОК сообщили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности для россиян на предстоящих Играх. Организация пояснила, что местные власти заверили в своей готовности обеспечить самые строгие меры защиты.

Как всегда, ответственность за обеспечение безопасности несут местные власти. Они проинформировали МОК о том, что будут приняты самые строгие меры безопасности. <...> МОК полностью доверяет итальянским властям, — заявили в МОК.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены из России будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года исключительно в нейтральном статусе. По ее словам, это решение останется в силе даже при условии, что Москва и Киев подпишут мирное соглашение.

До этого стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. 28-летняя спортсменка теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии. Также в список попали семь белорусских лыжников.

Олимпиада
Италия
спортсмены
Россия
