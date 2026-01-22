Натрите картофель и добавьте ложку сметаны: оладьи на завтрак всегда получаются идеально — хрустящие снаружи и нежные внутри

Натрите картофель и добавьте ложку сметаны: оладьи на завтрак всегда получаются идеально — хрустящие снаружи и нежные внутри. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака, которое наполнит дом уютным ароматом.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с аппетитной хрустящей корочкой оладьи, которые скрывают нежную, тающую и очень сочную картофельную сердцевину.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 крупных картофелин, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. муки, соль, молотый черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите излишки сока через марлю или руками — это главный секрет хрустящих оладий. В полученную массу добавьте яйцо, сметану, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи, и обжаривайте с обеих сторон до румяной золотистой корочки под крышкой. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или своим любимым соусом.

