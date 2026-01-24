«Высокомерие и презрение»: эксперт по мимике назвала главные страхи Долиной

После возвращения с отдыха певица Лариса Долина опубликовала видеообращение к зрителям в Telegram-канале, в котором пригласила на свой сольный концерт в Домодедово. Что на самом деле чувствовала и переживала народная артистка России, записывая это видео, максимально позитивное и дружелюбное, что кроется за маской — в материале NEWS.ru.

Как идут дела у Долиной

Новый год начался для Ларисы Долиной с финансовых потерь. Концерт в Туле, который должен был состояться в январе, отменили в связи с плохими продажами и нездоровым ажиотажем вокруг имени исполнительницы. В зале на 724 места продали менее половины билетов. Отменили и концерт, который был запланирован на 6 марта в Московском международном доме музыки, на этот раз причиной стали жалобы от общественников. Шоу певицы в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться 25 февраля, перенесли на ноябрь.

После скандала с квартирой артистка была вынуждена перейти на выступления в малых залах со средней вместимостью 600 мест. В марте у нее запланированы концерты в Обнинске, Брянске, Подольске, Коломне и Реутове, акцент сделан на Московскую область.

Ближайший концерт 1 февраля в подмосковном Домодедово находится под угрозой срыва, осталось меньше недели, а продана только треть билетов, притом что цены весьма доступные — от 3500 до 6300 рублей. Лучше выглядит ситуация с сольным концертом Долиной 27 января в столичном баре Petter. Из 91 билета не распроданы только 14.

Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Что сказала Долина в видеообращении

Долина предприняла беспрецедентный для нее шаг: в своем Telegram-канале она пригласила зрителей на свой концерт в Домодедово: «Мои дорогие, мои любимые зрители! Я вами очень дорожу и всегда жду встречи с вами. Сейчас я обращаюсь к жителям города Домодедово. 1 февраля я жду вас на своем сольном концерте. Вы и я, мы вместе споем мои золотые хиты. И конечно, вы услышите мои новые песни, премьеры которых состоятся именно на этом концерте. До этого концерта их еще никто не слышал. Жду вас, очень-очень жду».

Для видеоролика певица выбрала черный костюм и черную шляпу, пыталась держаться максимально уверенно и позитивно.

Какие эмоции испытывает Долина

Руководитель Института психологии человека, клинический психолог, профайлер Светлана Грунина уверена, что за этой маской уверенности скрываются две эмоции — страх и презрение.

«В начале ролика у нее (Ларисы Долиной. — NEWS.ru) на лице страх. Это видно по микровыражениям — растянутые губы, напряжение в шее. Для нее это очень стрессовая ситуация. Она боится, что на концерт к ней не придут, не будет зрителей в зале, значит, она не заработает денег», — отметила профайлер.

Во второй части ролика, где Долина говорит «вы и я», специалист увидела презрение. По ее словам, оно также читается в микровыражениях лица — это симметричная «односторонняя» улыбка и «закатывание, подмаргивание» глаз.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Во всей второй части обращения после паузы она демонтирует высокий уровень высокомерия при сравнении себя с другими. Это еще и особенность ее характера, у нее эта эмоция является базовой. У Ларисы Александровны в принципе с демонстративностью и переоценкой себя все хорошо», — сказала профайлер, имея в виду, что Долина считает себя правой всегда и во всем.

Специалист обратила внимание, что в самом конце ролика артистка немного как будто сбилась. Вероятно, ситуацию, в которой вынуждена фактически уговаривать зрителей прийти на концерты, народная артистка воспринимает как постыдную, неловкую для себя, предположила эксперт.

