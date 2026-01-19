Ультиматум Раневской, самоволка Быкова: как снимали «Буратино» 50 лет назад

Новый фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина собрал в прокате более 2 млрд рублей, но вызвал волну негодования. Критики сравнивают его с лентой «Приключения Буратино» 1975 года, которая считается эталоном. При этом картину Леонида Нечаева в свое время также ругали и не хотели выпускать на экраны. Как снимали фильм о Буратино 50 лет назад, какие скандалы произошли на съемочной площадке, почему съемки стали испытанием для юных актеров — в материале NEWS.ru.

Почему фильм «Приключения Буратино» не хотели пускать на экраны

Для многих зрителей двухсерийный музыкальный телефильм «Приключения Буратино» до сих пор является идеалом киносказки о деревянном мальчике и поисках золотого ключика. Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с NEWS.ru назвал ленту блестящей. По его словам, успех советской картины был основан на нескольких факторах.

«Это хороший режиссер, прекрасная музыка, великолепные актерские работы Юрия Катина-Ярцева (играл столяра Джузеппе), Владимира Этуша (исполнил роль Карабаса-Барабаса), Владимира Басова (сыграл Дуремара), Рины Зеленой (воплотила образ Тортилы), Николая Гринько (сыграл папу Карло). Ни один актер из современных фильмов великим мастерам в подметки не годится. Точно была выбрана целевая аудитория, очень красивые дети снялись, сыгравшие Мальвину, Пьеро и Буратино. Очень профессиональная работа!» — сказал Шнейдеров.

В 1970-е картина вызвала волну критики и могла оказаться на полках киноархивов. На студии «Беларусьфильм», где велись съемки, не хотели принимать «Приключения Буратино». Критикам не нравилось все: от костюмов до бесхвостого кота Базилио. Но поскольку был конец 1975-го и требовалось выполнить годовой план, 1 января 1976-го лента вышла на экраны.

Почему Рина Зеленая кричала на режиссера

Фото: Беларусьфильм

Кино — сложный процесс, случаются разного рода неожиданности. На съемках фильма о Буратино не обошлось без форс-мажоров. Все пошло не по плану с самого начала. На стадии выбора актеров Фаина Раневская, которую Нечаев пригласил на роль черепахи Тортилы, категорически отказалась. Актрисе было под 80, она уже не снималась и не выходила на сцену.

Раневская с присущим ей юмором заявила, что исполнит роль Тортилы, но при одном условии. «Я с удовольствием сыграю черепаху, но только если съемки будут проходить у меня в подъезде», — заявила она.

В итоге режиссер отдал роль Рине Зеленой. Сцена на пруду далась ей непросто. Кресло Черепахи стояло на листке кувшинки, под которым находился надувной матрас. Он дважды переворачивался, и актриса оказывалась в ледяной воде. Сцену снимали осенью, температура воды была всего +4 градуса. Зеленую растирали спиртом, и она снова садилась в кресло. Актриса не выдержала и накричала на Нечаева, который дубль за дублем заставлял нырять в холодную воду девочек, игравших лягушек.

Как Буратино «вешали» втайне от матери

Дмитрия Иосифова, который исполнил в картине главную роль, режиссер впервые увидел в Минске. Обычный мальчик с коньками под мышкой спешил с бабушкой на тренировку по фигурному катанию. Дима не хотел сниматься в кино, но его уговорили родители. Самые большие сложности вызвало приклеивание носа — грим накладывали ежедневно по два часа. С «буратиновским» носом было трудно смеяться и плакать — он сковывал мимику, поесть тоже было затруднительно.

Мать Димы, находившаяся вместе с ним на съемках, устроила скандал, когда узнала, что в одной из сцен сына должны подвесить на дереве вниз головой. Тогда съемочная группа пошла на хитрость. Режиссер соврал женщине, что вместо Димы снимут куклу. В этот момент Дима по указанию режиссера попросил мать сходить в магазин за едой. Пока она отсутствовала, мальчика подвесили — сцена была снята.

Кадр из фильма «Приключения Буратино», 1975 год Фото: Беларусьфильм

Как Санаева и Быков уехали в круиз

Супруги Елена Санаева и Ролан Быков блестяще сыграли лису Алису, а также кота Базилио, но это стоило им больших усилий. Быков был крайне требователен к жене. Если ему не нравилась ее игра, он при всех срывался на крик: «Бездарная актрисулька! Ничего не можешь».

Санаева впадала в истерику, и члены съемочной группы не знали, как разрядить ситуацию. При этом Быков не жалел себя. Он придумал сцену, в которой его персонаж катится с лестницы на пятой точке с криком: «Подайте бедному слепому коту на пропитание!» Актер выломал сиденье в автобусе, за что его чуть не побил водитель.

Во время съемок нескольких сцен в Крыму Санаева и Быков тайно отправились в круиз по Черному морю, из-за чего режиссеру пришлось объявить на это время техническую паузу.

Как актер Владимир Басов поставил ультиматум режиссеру «Буратино»

Владимир Басов в то время был известным и капризным артистом. За три дня съемок он запросил гонорар как за три недели. Увещевания, что денег в данный момент нет, на актера не действовали. Чтобы припугнуть режиссера и группу, он вместо съемок пошел в магазин за вином. В итоге деньги для Басова собирали с сотрудников по всей студии. Конверт с гонораром очень сильно впечатлил артиста, и он продолжил сниматься.

Кто довел Мальвину до слез

Татьяну Проценко, сыгравшую девочку Мальвину, ассистент режиссера заметила в поездке. Она выразительно читала стихи. Ее отец был большим чиновником — возглавлял управление документальных фильмов Комитета по кинематографии при Совете министров СССР. Он был против того, чтобы его дочь снималась в кино, однако девочка сумела его уговорить.

Кадр из фильма «Приключения Буратино», 1975 год Фото: Беларусьфильм

Проценко представляла себе съемки как большое приключение, однако оказалось, что это тяжелый труд. Ей приходилось носить жесткий корсет, голубой парик, а также плакать. Съемочная группа долго пыталась вызвать у девочки слезы для одной сцены, но ничто не помогало. Тогда режиссер Нечаев жестко отчитал Проценко, и она расплакалась. Эта сцена в итоге и вошла в готовую версию фильма.

После съемки актрису утешали, угощая конфетами.

Не повезло и Роману Столкарцу, сыгравшему Пьеро. Гримеры красили его зубы белым лаком, из-за чего он не мог есть весь съемочный день. Кроме того, актеру было крайне неудобно ходить в туалет в сценическом костюме с длинными рукавами.

