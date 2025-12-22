Трагедия Лобоцкого: почему первый сердцеед русского кино умер в одиночестве

20 декабря на 67-м году жизни умер народный артист России, актер театр и кино Анатолий Лобоцкий. Он стал известен после выхода фильма «Зависть богов» и считался одним из главных Дон Жуанов российского кино. У артиста было множество романов и браков, но последние дни жизни он провел один на съемной квартире. От чего умер актер и почему остался в одиночестве — в материале NEWS.ru.

Как Лобоцкий получил известность

Анатолий Лобоцкий родился и провел юность в Тамбове. Там же окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году он был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского и остался верен этому театру на всю жизнь.

Лобоцкий получил известность благодаря фильму Владимира Меньшова «Зависть богов», в котором он исполнил главную роль. Актер также полюбился зрителям по сериалу «Молодежка», где у него была одна из ключевых ролей.

До недавнего времени Лобоцкий выходил на сцену театра имени Маяковского в спектаклях «Пигмалион», «Обломов», «Кант», «Школа жен», а также «Таланты и поклонники». В 2026 году был запланирован выход фильма «Ночные кошки» с артистом в главной роли, а также сериала «Абонемент на расследование-7» с его участием.

Браки, романы и измены актера Лобоцкого

Первый раз Лобоцкий женился в студенчестве в Тамбове. Его избранницей стала Надежда Смирнова. Несмотря на то, что у пары родился сын Станислав, они довольно быстро развелись. Смирнова узнала, что муж изменяет ей с однокурсницей Еленой Мольченко.

Лобоцкий выбрал любовницу и ушел с ней жить в общежитие. Мольченко актер тоже изменял — в его комнату в общежитии постоянно наведывались девушки. Когда Елена забеременела, она сделала аборт, но терпела измены и флирт партнера. Последний каплей стали отношения артиста с Натальей Гундаревой, с которой он играл в одном спектакле и задерживался допоздна.

«Лобоцкий в любви, как настоящий гроссмейстер, умудрялся играть одновременно на нескольких досках: одну бросил, другую любит, третья от него беременна, на четвертой женат ради прописки, на пятую надеется в смысле карьеры. Причем каждая была уверена, что в этой игре победит именно она», — рассказывала Мольченко.

Второй супругой Лобоцкого стала Надежда, которая родила от него дочь Аню. Но этот брак тоже разрушился. Третьей женой актера стала телеведущая Ольга Ибрагимова. Она родила Лобоцкому сына, спустя некоторое время супруги расстались.

Четвертой женой Лобоцкого стал актриса Юлия Рутберг. Пара развелась спустя девять лет брака из-за измены актера. Детей у них не было.

Последние годы и болезнь актера Лобоцкого

По словам друзей, в последние годы Лобоцкий был одинок и снимал квартиру, в которой жил один. Он строил вместе с Рутберг загородный дом и время развода оставил ей недвижимость. Лобоцкий всегда так поступал с женами — уходил от них буквально с чемоданом.

«Анатолий по-прежнему снимает квартиру на Серпуховке, загородный дом так и не построил и сейчас временно одинок. Он нормальный мужчина, и женщина наверняка ему нужна. Но почему-то в последние годы у него нет любимой», — рассказывал друг детства Лобоцкого.

В октябре Telegram-канал Mash сообщил, что врачи обнаружили у Лобоцкого онкологию после того, как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, в 2024 году артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, но болезнь поразила и другие органы.

«Свобода — это то, что я ценю больше всего. Только моя свобода весьма приблизительно зависит от того, женат я или нет. Женщины пытались меня перевоспитывать. Но, как мне кажется, я из породы не особо поддающихся, даже, можно сказать, не поддающихся людей», — говорил Лобоцкий.

