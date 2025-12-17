Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье

Покупательница квартиры Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье победила в Верховном суде, решения предыдущих инстанций отменены, недвижимость в Хамовниках остается за ней. За время судебной тяжбы Лурье превратилась в народную героиню, вся страна сопереживала матери-одиночке, которая лишилась после сделки с артисткой и квартиры, и денег. Кто такая на самом деле Полина Лурье, откуда у нее 112 млн рублей на покупку элитной недвижимости в центре Москвы, почему она долго скрывалась от прессы, как выглядит и где работает — в материале NEWS.ru.

Кто родители Полины Лурье

Полина Лурье родилась в обеспеченной интеллигентной московской семье. Ее мать Светлана Филатова окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова (РНИМУ) и работает врачом-аллергологом. У женщины 37 лет стажа и хорошие отзывы в интернете, она ведет прием в поликлинике № 2 им. Семашко и в Международном институте психосоматического здоровья.

Отец Полины — Александр Собачкин, в прошлом директор по разработке в одном из подразделений американской корпорации Mentor Graphics. Компания выпускала программное обеспечение для разных видов электроники. В 2017 году Siemens поглотил фирму. После этого Собачкин стал директором отдела исследования и разработок объединенного холдинга. В 2024 году выручка компании превысила 249 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 52,2 миллиарда. У Полины есть два брата и сестра, они занимают хорошие должности в престижных компаниях.

Чем занимается Полина Лурье

В 2012 году Полина окончила социологический факультет МГУ. Девушка пошла по стопам отца и устроилась на работу в компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения. Согласно данным базы «Спарк», весной 2024 года она зарегистрировала свое ИП, указав в качестве основного вида деятельности аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

На заседании Верховного суда адвокат Лурье Светлана Свириденко опровергла, что ее клиентка занимается риелторской деятельностью и покупала квартиру по сниженной цене для перепродажи. По ее словам, ИП Лурье зарегистрировала для сдачи в аренду ранее приобретенного жилья.

Полина была замужем за Евгением Лурье. Он тоже индивидуальный предприниматель, занимается строительно-монтажными работами. После развода с ним Лурье одна воспитывает двоих детей.

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что говорят о Лурье знакомые, как она выглядит

Полина Лурье и вся ее семья — люди, которые очень заботятся о конфиденциальности своей жизни, предупредил корреспондента NEWS.ru знакомый предпринимательницы.

«Полина — обычная женщина, которая хотела купить квартиру, но оказалась без таких связей, как у Долиной», — поделился он.

Лурье скромно выглядит и одевается. На суде она была в черном худи, под ним в белой футболке, также на ней были джинсы и кроссовки. Лурье не использует косметику, на всех снимках она без макияжа, с просто уложенными волосами средней длины.

Почему Полина Лурье избегала публичности

17 декабря Полина Лурье выступит на Первом канале в программе «Пусть говорят». Это первое интервью Лурье. Она рассказала, что не планирует долго затягивать с заездом в квартиру и не собирается делать ремонт в более современном стиле.

Полина Лурье не стремится к публичности. До решения Верховного суда она не давала никаких комментариев и интервью. На все вопросы журналистов отвечала ее представитель, адвокат Светлана Свириденко. После заседания Верховного суда Лурье также отказалась разговаривать с прессой, заявив, что это суд, а не шоу. Во время заседания девушка прятала лицо под капюшоном от журналистов, не давая себя фотографировать.

Полина Лурье обнимает своего адвоката Светлану Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Многие посчитали, что такое поведение Лурье, ее нежелание контактировать со СМИ и рассказывать о себе выглядит странным.

Откуда у Лурье 112 миллионов на покупку квартиры

По неподтвержденным данным, Полина Лурье собрала 112 миллионов на покупку квартиры у Ларисы Долиной благодаря инвестициям, помощи семьи, а также продаже совместного имущества с бывшим супругом. Помимо этого, у женщины были собственные сбережения.

«Сделка с Долиной была добросовестной и открытой. Мы встретились для подписания документов, я не видела причин сомневаться в ее адекватности», — рассказывала Лурье.

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

