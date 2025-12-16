Человек-паук, Лурье, обвинения: как проходит заседание ВС по делу Долиной

В Верховном суде (ВС) РФ проходит заседание по делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной. Что об этом известно, пришла ли на него Долина, какие аргументы приводит покупательница жилья Полина Лурье?

Как проходит заседание по делу Долиной в Верховном суде

Во вторник, 16 декабря, в Верховном суде рассматривают жалобу Полины Лурье — покупательницы квартиры Долиной в центре Москвы, которую та продала под влиянием мошенников, а затем смогла вернуть через суды нижестоящих инстанций. Лурье не согласилась с позицией судов и стала требовать признания законной сделки купли-продажи в ВС, подав соответствующую жалобу.

Как сообщает корреспондент NEWS.ru с места событий, Долина в суд не явилась, ее интересы представляет адвокат Мария Пухова. Певица также не приходила на заседания суда первой, апелляционной и кассационной инстанций. Когда ее допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, она также не приехала в Балашихинский суд, где оно рассматривалось, артистку допросили по видеосвязи из Хамовнического суда Москвы.

Возле здания суда Долину поджидали «поклонники», в том числе мужчина в костюме Человека-паука. Так он решил высмеять новость о том, что певицу обманули с помощью фотографии Тома Холланда — исполнителя роли супергероя.

«Люди, у меня для вас есть очень важное сообщение: Лариса Долина — тоже Человек-паук», — сказал молодой человек.

Также он взял с собой плакат с изображением артистки и надписью «лох-лото».

В рамках заседания, которое проходит в открытом режиме, на публике впервые появилась Лурье. До этого она не общалась с представителями прессы, на вопросы за нее отвечала адвокат Светлана Свириденко. Полина пришла на заседание в темных очках, темном худи с капюшоном, которым пыталась скрыть свое лицо. Защита Долиной же потребовала закрыть судебный процесс от СМИ, ссылаясь на «наличие в деле медицинских экспертиз Долиной, а также то, что в деле есть сведения о несовершеннолетней внучке Долиной». ВС отклонил это требование из-за общественного резонанса.

На заседании сторона Лурье проинформировала, что Долина изначально продавала квартиру за 130 млн рублей, но в итоге сторговалась с покупательницей за 112 млн рублей. Певица выставила жилье на продажу 13 мая, Лурье увидела объявление и заинтересовалась им, и уже 20 мая приехала на осмотр квартиры после переговоров с риелтором. Сделка была оформлена без спешки, длилась около полутора месяцев. Лурье заявила, что квартиру покупала для себя и детей после развода, действовала последовательно.

Долина, по словам Лурье, сама созванивалась с ней — рассказывала об инфраструктуре района. После осмотра квартиры Полина внесла 1 млн рублей авансом. Долина же написала расписку о получении этих денег, 31 мая был заключен договор о продаже.

Лурье также настаивает на том, что Долина в момент продажи отдавала отчет в своих действиях.

Покупательница квартиры Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В ходе оформления сделки поведение Долиной никак не говорило о том, что она находится в состоянии заблуждения и не отдает отчет в своих действиях», — сказано в тексте ее жалобы.

Адвокат женщины добавила, что они оспаривают сам факт заблуждения певицы: «Мы заявляем о том, что все ее действия были последовательные, осознанные, целенаправленные».

В своем иске Лурье потребовала снять с регистрационного учета Долину и выселить ее из квартиры, так как теперь собственник по документам она.

«Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно», — говорится в исковых материалах, зачитанных судьей.

На суде Лурье сообщила, что не получила от Долиной справку из психоневрологического диспансера (ПНД), при этом певица — преподаватель в институте, а педагогам раз в год положено проходить медосвидетельствование. Помимо этого, вызывали доверие и репутация Долиной, и ее статус народной артистки. Во время сделки Долина также сообщила Лурье, что у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом, а в выставленной на продажу квартире «ей тесно». Таким образом, проданное ею жилье не является единственным.

Адвокат Долиной в свою очередь настаивает, что артистка находилась в заблуждении относительно того, что сделка по продаже квартиры не является фиктивной, как ее убедили мошенники.

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова во время рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Она слепо верила указаниям мошенников, поэтому в данном случае мы считаем, что существенное заблуждение имеет место, и оно влечет за собой признание сделки недействительной. <…> [Долина] была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки. <…> И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — заявила Пухова.

Кроме того, адвокат Долиной обвинила Лурье в неосмотрительности: при покупке жилья она «не позвонила дочке певицы и не уточнила, почему в квартире прописана внучка артистки». Лурье также якобы должна была заподозрить мошенничество из-за просьбы Долиной расплатиться за жилье наличными, а также потребовать справку из ПНД или же отказаться от покупки. Две экспертизы, с ее слов, подтвердили факт заблуждения Долиной в момент заключения сделки. Помимо этого, Пухова заявила, что квартира в Хамовниках — единственное жилье певицы, и возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.

«Мы считаем решение суда первой инстанции в части отказа выплатить Лурье компенсацию справедливым, поскольку у нее есть право обратиться с иском к тем людям, которые обманули Долину. Но, учитывая желание Долиной поскорее закончить с этой историей, она готова вернуть Лурье те 112 млн рублей, за которые была продана квартира», — сказала Пухова на заседании суда.

Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье, отметив, что суды допустили нарушение, отказав Полине в денежной компенсации. В связи с этим прокурор попросил ВС взыскать с артистки в пользу Лурье 112 млн рублей, полученных за квартиру.

Рассмотрение жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Читайте также:

Деньги за квартиру Долиной отдадут мошенники? Что Лурье ответили в суде

No lives matter: какие убеждения подтолкнули подростка к убийству в школе

Киркорова объявили в розыск на Украине: за что, отношения с Зеленским