Человек-паук, Лурье, обвинения: как проходит заседание ВС по делу Долиной

В Верховном суде (ВС) РФ проходит заседание по делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной. Что об этом известно, пришла ли на него Долина, какие аргументы приводит покупательница жилья Полина Лурье?
Как проходит заседание по делу Долиной в Верховном суде
Во вторник, 16 декабря, в Верховном суде рассматривают жалобу Полины Лурье — покупательницы квартиры Долиной в центре Москвы, которую та продала под влиянием мошенников, а затем смогла вернуть через суды нижестоящих инстанций. Лурье не согласилась с позицией судов и стала требовать признания законной сделки купли-продажи в ВС, подав соответствующую жалобу.
Как сообщает корреспондент NEWS.ru с места событий, Долина в суд не явилась, ее интересы представляет адвокат Мария Пухова. Певица также не приходила на заседания суда первой, апелляционной и кассационной инстанций. Когда ее допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, она также не приехала в Балашихинский суд, где оно рассматривалось, артистку допросили по видеосвязи из Хамовнического суда Москвы.
Возле здания суда Долину поджидали «поклонники», в том числе мужчина в костюме Человека-паука. Так он решил высмеять новость о том, что певицу обманули с помощью фотографии Тома Холланда — исполнителя роли супергероя.
«Люди, у меня для вас есть очень важное сообщение: Лариса Долина — тоже Человек-паук», — сказал молодой человек.
Также он взял с собой плакат с изображением артистки и надписью «лох-лото».
В рамках заседания, которое проходит в открытом режиме, на публике впервые появилась Лурье. До этого она не общалась с представителями прессы, на вопросы за нее отвечала адвокат Светлана Свириденко. Полина пришла на заседание в темных очках, темном худи с капюшоном, которым пыталась скрыть свое лицо. Защита Долиной же потребовала закрыть судебный процесс от СМИ, ссылаясь на «наличие в деле медицинских экспертиз Долиной, а также то, что в деле есть сведения о несовершеннолетней внучке Долиной». ВС отклонил это требование из-за общественного резонанса.
На заседании сторона Лурье проинформировала, что Долина изначально продавала квартиру за 130 млн рублей, но в итоге сторговалась с покупательницей за 112 млн рублей. Певица выставила жилье на продажу 13 мая, Лурье увидела объявление и заинтересовалась им, и уже 20 мая приехала на осмотр квартиры после переговоров с риелтором. Сделка была оформлена без спешки, длилась около полутора месяцев. Лурье заявила, что квартиру покупала для себя и детей после развода, действовала последовательно.
Долина, по словам Лурье, сама созванивалась с ней — рассказывала об инфраструктуре района. После осмотра квартиры Полина внесла 1 млн рублей авансом. Долина же написала расписку о получении этих денег, 31 мая был заключен договор о продаже.
Лурье также настаивает на том, что Долина в момент продажи отдавала отчет в своих действиях.
«В ходе оформления сделки поведение Долиной никак не говорило о том, что она находится в состоянии заблуждения и не отдает отчет в своих действиях», — сказано в тексте ее жалобы.
Адвокат женщины добавила, что они оспаривают сам факт заблуждения певицы: «Мы заявляем о том, что все ее действия были последовательные, осознанные, целенаправленные».
В своем иске Лурье потребовала снять с регистрационного учета Долину и выселить ее из квартиры, так как теперь собственник по документам она.
«Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно», — говорится в исковых материалах, зачитанных судьей.
На суде Лурье сообщила, что не получила от Долиной справку из психоневрологического диспансера (ПНД), при этом певица — преподаватель в институте, а педагогам раз в год положено проходить медосвидетельствование. Помимо этого, вызывали доверие и репутация Долиной, и ее статус народной артистки. Во время сделки Долина также сообщила Лурье, что у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом, а в выставленной на продажу квартире «ей тесно». Таким образом, проданное ею жилье не является единственным.
Адвокат Долиной в свою очередь настаивает, что артистка находилась в заблуждении относительно того, что сделка по продаже квартиры не является фиктивной, как ее убедили мошенники.
«Она слепо верила указаниям мошенников, поэтому в данном случае мы считаем, что существенное заблуждение имеет место, и оно влечет за собой признание сделки недействительной. <…> [Долина] была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки. <…> И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — заявила Пухова.
Кроме того, адвокат Долиной обвинила Лурье в неосмотрительности: при покупке жилья она «не позвонила дочке певицы и не уточнила, почему в квартире прописана внучка артистки». Лурье также якобы должна была заподозрить мошенничество из-за просьбы Долиной расплатиться за жилье наличными, а также потребовать справку из ПНД или же отказаться от покупки. Две экспертизы, с ее слов, подтвердили факт заблуждения Долиной в момент заключения сделки. Помимо этого, Пухова заявила, что квартира в Хамовниках — единственное жилье певицы, и возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.
«Мы считаем решение суда первой инстанции в части отказа выплатить Лурье компенсацию справедливым, поскольку у нее есть право обратиться с иском к тем людям, которые обманули Долину. Но, учитывая желание Долиной поскорее закончить с этой историей, она готова вернуть Лурье те 112 млн рублей, за которые была продана квартира», — сказала Пухова на заседании суда.
Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье, отметив, что суды допустили нарушение, отказав Полине в денежной компенсации. В связи с этим прокурор попросил ВС взыскать с артистки в пользу Лурье 112 млн рублей, полученных за квартиру.
Читайте также:
Деньги за квартиру Долиной отдадут мошенники? Что Лурье ответили в суде
No lives matter: какие убеждения подтолкнули подростка к убийству в школе
Киркорова объявили в розыск на Украине: за что, отношения с Зеленским