16 декабря 2025 в 15:58

Раскрыта новая подробность о квартире Долиной

Проданная Долиной квартира оказалась не единственным жильем певицы

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Квартира, которую певица Лариса Долина продала под влиянием мошенников, не является ее единственным жильем, передает корреспондент NEWS.ru. В Верховном суде во вторник, 16 декабря, проходит заседание, где рассматривают жалобу покупательницы Полины Лурье. Долина призналась, что у нее есть еще одна квартира, а также загородный дом.

В ходе заключения сделки Долина заявила Лурье, что продаваемая квартира не является ее единственным жильем, у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом, — уточнила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Ранее Лурье заявила, что поведение певицы при продаже недвижимости говорило о том, что она отдает отчет своим действиям. Потерпевшая указала, что ничто не говорило о якобы состоянии «заблуждения».

Верховный суд разрешил представителям СМИ остаться на рассмотрении жалобы Лурье. Причина такого решения кроется в большом общественном резонансе вокруг дела. Сама Лурье требует признать сделку с певицей законной.

При этом адвокат Долиной Мария Пухова потребовала закрыть значительную часть судебного разбирательства по жалобе на основании предоставленных защитой медицинских заключений. Однако инстанция отказала ей в такой просьбе.

