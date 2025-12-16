Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже Лурье заявила, что Долина отдавала отчет своим действиям при продаже квартиры

Поведение певицы Ларисы Долиной в момент продажи квартиры говорило о том, что артистка отдает отчет своим действиям, заявила на заседании Верховного суда покупательница недвижимости Полина Лурье. По ее словам, ничто не говорило о том, что певица «находится в состоянии заблуждения», передает корреспондент NEWS.ru.

В ходе оформления сделки поведение Долиной никак не говорило о том, что она находится в состоянии заблуждения и не отдает отчет в своих действиях, — говорится в тексте ее жалобы.

Сама Долина не пришла в Верховный суд, где рассматривается жалоба Лурье. Интересы певицы представляет ее адвокат Мария Пухова. Певица не присутствовала ни на заседаниях суда первой инстанции, ни при рассмотрении дела в апелляции и кассации.

В ходе заседания Пухова потребовала закрыть значительную часть судебного разбирательства по жалобе на основании предоставленных ею медицинских заключений. Однако суд отказал ей в этой просьбе. Кроме того, суд разрешил прессе остаться на рассмотрении жалобы Лурье.

Международная ассоциация юристов и консультантов вступила в судебный процесс певицы, касающийся продажи жилья. Специалисты организации пришли к выводу, что судебные инстанции допустили серьезное процессуальное нарушение и не списали полагающиеся средства с артистки.