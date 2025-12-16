Верховный суд пустил журналистов на заседание по делу Долиной и Лурье

Верховный суд России позволил прессе остаться на рассмотрении жалобы Полины Лурье, покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент NEWS.ru. Причиной такого решения стал большой общественный резонанс вокруг дела. Лурье требует признать сделку с артисткой законной.

Верховный суд Российской Федерации <…> отклонил ходатайство представителя Долиной. Заседание пройдет в открытом режиме, — отметил судья.

Долина не пришла в суд, ее интересы представляет адвокат. Исполнительница не присутствовала ни на заседаниях суда первой инстанции, ни при рассмотрении дела в апелляции и кассации. При допросе в качестве свидетеля по уголовному делу артистка также не приехала в Балашихинский суд.

Ранее стало известно, что защита Долиной направила возражения на жалобу Лурье в Верховный суд. Они были переданы в судебный состав по семейным делам. В высшей инстанции между тем к спору привлекли несовершеннолетнюю внучку Долиной и дочь певицы Ангелину. Они выступят в качестве заинтересованных лиц.