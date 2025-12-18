Песков заступился за российских журналистов Песков: Запад не красит его стиль работы с российскими журналистами

Запад сам себя дискредитирует своим отношением к российским журналистам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на то, что корреспондентов из России часто не пускают на мероприятия, передает ТАСС.

То, что они (представители Запада. — NEWS.ru) так себя ведут с нашими журналистами, их это не красит. Не красит эта их так называемая демократия, не красит их стиль работы с прессой, — высказался Песков.

Ранее сообщалось, что корреспондентов РИА Новости не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, проходящую на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Кроме того, на мероприятие не допустили главного редактора Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерину Надольскую. Ей даже попытались разбить телефон.

До этого Песков сообщил, что журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос во время «Итогов года с Владимиром Путиным» — совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии с российским лидером. Представитель Кремля отметил, что иностранцы продолжают работать на территории России, но их немного.