Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:19

На Западе обратили внимание на двойные стандарты после захвата Мадуро

Обозреватель FT Рахман указал на двойные стандарты после атаки на Венесуэлу

Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными в международной политике наметилась тенденция на двойные стандарты, написал в соцсети Х британский журналист, обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман. Он привел в пример операции Китая против Тайваня и России в отношении Украины.

Если Китай начнет специальную операцию по захвату президента Тайваня или Россия попытается сделать то же самое с Владимиром Зеленским, что именно мы должны сказать? Вы не можете этого делать, поскольку это незаконно? — написал Рахман.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает действия США в Венесуэле опасным прецедентом. По словам генсека, операция Вашингтона может иметь тревожные последствия для всего региона.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что удар США по Каракасу нацелен на восстановление американского влияния в Латинской Америке. По его словам, военная операция стала ответом на неудачные попытки Вашингтона организовать политический переворот в Венесуэле.

Венесуэла
США
Николас Мадуро
журналисты
