Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 19:08

Путина посадят за треугольный стол на прямой линии

Стали известны детали оформления студии для прямой линии с Путиным

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В московском Гостином Дворе завершились приготовления к масштабной программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая стартует 19 декабря в 12:00, передает ТАСС. Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с двумя соведущими.

Для пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова предусмотрено отдельное место с пюпитром на импровизированной сцене, откуда он будет координировать ход мероприятия. Интерьер площадки выполнен в строгих кобальтовых и серых тонах, а ключевым техническим решением стал гигантский мультимедийный экран с картой России за спиной лидера. Студия оснащена множеством дополнительных мониторов для видеосвязи с регионами. Журналисты, аккредитованные на совмещенный формат прямой линии и пресс-конференции, разместятся в амфитеатре.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с Путиным, касаются социальной сферы. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

Владимир Путин
прямая линия
столы
пресса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конец «крестопаду»? Как герб России защищают от «халялизации»
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.