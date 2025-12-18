Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Путина посадят за треугольный стол на прямой линии Стали известны детали оформления студии для прямой линии с Путиным

В московском Гостином Дворе завершились приготовления к масштабной программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая стартует 19 декабря в 12:00, передает ТАСС. Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с двумя соведущими.

Для пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова предусмотрено отдельное место с пюпитром на импровизированной сцене, откуда он будет координировать ход мероприятия. Интерьер площадки выполнен в строгих кобальтовых и серых тонах, а ключевым техническим решением стал гигантский мультимедийный экран с картой России за спиной лидера. Студия оснащена множеством дополнительных мониторов для видеосвязи с регионами. Журналисты, аккредитованные на совмещенный формат прямой линии и пресс-конференции, разместятся в амфитеатре.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с Путиным, касаются социальной сферы. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.