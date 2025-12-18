Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным Песков: тема соцобеспечения стала лидером по числу обращений на линию с Путиным

Наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, касаются социальной сферы, сообщил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

Вопросы социального обеспечения — на первом месте, — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, в Кремле надеются, что искусственный интеллект с 2026 года сможет направлять обращения, озвученные в ходе прямой линии с Путиным, в профильные ведомства. По его словам, уже сейчас нейросети помогли проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений.

До этого стало известно, что число обращений на прямую линию с президентом РФ превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

Представитель Кремля также рассказал, что журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос во время «Итогов года». По его словам, это касается представителей СМИ и из дружественных стран, и из недружественных.