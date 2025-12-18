Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 18:30

Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным

Песков: тема соцобеспечения стала лидером по числу обращений на линию с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, касаются социальной сферы, сообщил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

Вопросы социального обеспечения — на первом месте, — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, в Кремле надеются, что искусственный интеллект с 2026 года сможет направлять обращения, озвученные в ходе прямой линии с Путиным, в профильные ведомства. По его словам, уже сейчас нейросети помогли проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений.

До этого стало известно, что число обращений на прямую линию с президентом РФ превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

Представитель Кремля также рассказал, что журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос во время «Итогов года». По его словам, это касается представителей СМИ и из дружественных стран, и из недружественных.

Владимир Путин
Россия
Дмитрий Песков
обращения
прямая линия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конец «крестопаду»? Как герб России защищают от «халялизации»
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.