16 декабря 2025 в 23:03

Песков рассказал, как иностранные журналисты могут поговорить с Путиным

Песков: журналисты-иностранцы смогут задать Путину вопросы на «Итогах года»

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос во время «Итогов года с Владимиром Путиным» — совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии с президентом РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, это касается представителей СМИ и из дружественных стран, и из недружественных, передает ТАСС.

Конечно, они [журналисты] будут, будут представители дружественных стран и те, кто продолжает работать здесь из недружественных стран. Ну, я бы не сказал, что их здесь много, но все же есть те, кто последовательно продолжает здесь свою деятельность, — отметил он.

Ранее издание Baijiahao написало, что Путин блестяще ответил на неоднозначный вопрос иностранной журналистки перед вылетом из Москвы в Индию. По информации СМИ, она поинтересовалась у лидера, каким должен быть баланс между Индией и Китаем: стороны находятся в сложных отношениях, что сделало вопрос неуместным.

Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России в настоящее время занят изучением обращений граждан, поступивших на прямую линию, а также анализом данных от профильных ведомств. По его словам, их очень много, обработка ведется практически в реальном времени, а Кремль активно ведет подготовку к этому мероприятию.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
журналисты
интервью
