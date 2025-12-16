Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:45

В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии

Песков: Путин работает с поступившими на прямую линию обращениями россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин работает с поступившими на прямую линию обращениями россиян и анализирует информацию из министерств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль активно готовится к мероприятию. Пресс-секретарь президента добавил, что вопросов поступило очень много, они обрабатываются практически в режиме онлайн.

Вся информация из обращений постоянно докладывается президенту. Сам он, естественно, анализирует справочную информацию из ведомств для подготовки к мероприятию, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что россияне подали более 1,3 млн обращений на прямую линию. В основном вопросы граждан связаны с социальной политикой государства, темой жилья и инфраструктуры. Мероприятие состоится 19 декабря в 12:00 мск.

До этого эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Алена Стемпаржевская заявила, что больше всего обращений на прямую линию поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Замыкают топ-5 Ростовская и Свердловская области.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
прямая линия
обращения
