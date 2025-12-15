Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,3 млн Россияне подали 1 302 643 обращения на прямую линию с Путиным

Россияне подали более 1,3 млн обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Первый канал со ссылкой на данные нейросети GigaChat. В основном вопросы граждан связаны с социальной политикой государства, темой жилья и инфраструктуры.

Всего обращений: 1 302 643, — говорится в сообщении нейросети.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Алена Стемпаржевская заявила, что больше всего обращений на прямую линию поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Замыкают топ-5 Ростовская и Свердловская области.

До этого Народный фронт сообщал, что россияне направили на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным более 1 млн обращений. Мероприятие состоится 19 декабря в 12:00 мск.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что редакторские группы предстоящей прямой линии вкупе с нейросетью GigaChat отлично справляются с поступающими запросами. Он добавил, что так обрабатывается 100% заявок. Песков также сообщил, что в этом году обращения на прямую линию президента отправляет большое количество детей и молодежи.