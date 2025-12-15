Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:59

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,3 млн

Россияне подали 1 302 643 обращения на прямую линию с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне подали более 1,3 млн обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Первый канал со ссылкой на данные нейросети GigaChat. В основном вопросы граждан связаны с социальной политикой государства, темой жилья и инфраструктуры.

Всего обращений: 1 302 643, — говорится в сообщении нейросети.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Алена Стемпаржевская заявила, что больше всего обращений на прямую линию поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Замыкают топ-5 Ростовская и Свердловская области.

До этого Народный фронт сообщал, что россияне направили на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным более 1 млн обращений. Мероприятие состоится 19 декабря в 12:00 мск.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что редакторские группы предстоящей прямой линии вкупе с нейросетью GigaChat отлично справляются с поступающими запросами. Он добавил, что так обрабатывается 100% заявок. Песков также сообщил, что в этом году обращения на прямую линию президента отправляет большое количество детей и молодежи.

Россия
Владимир Путин
прямая линия
вопросы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Важный закон о работе коллекторов готовят в России
Раскрыт «сюрприз», который Метревели подготовила для РФ на посту главы MI6
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.