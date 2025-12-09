ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:42

Песков оценил, справляется ли ИИ с запросами перед прямой линией Путина

Песков: GigaChat и редакторы прямой линии Путина обрабатывают 100% запросов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Редакторские группы предстоящей прямой линии президента России Владимира Путина вкупе с нейросетью GigaChat отлично справляются с поступающими запросами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, они обрабатывают 100% заявок. В 2025 году связка человека и искусственного интеллекта стала еще сильнее.

Сколько поступает, столько мы и обрабатываем вопросов. Это очень важно. <…> Им помогает GigaChat. И редакторские группы, и их помощник GigaChat работают на славу, — сказал Песков.

Он добавил, что в этом году обращения на прямую линию президента отправляет большое количество детей и молодежи. Представитель Кремля отметил, что для этого они используют национальный мессенджер MAX.

При этом дети часто направляют на прямую линию с президентом обращения по поводу игры Roblox. Так Песков прокомментировал слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о якобы желании несовершеннолетних покинуть страну после блокировки платформы Роскомнадзором.

Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
прямая линия
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Торговля детьми, воровство и лицемерие. Зеленскую обвинили в коррупции
Трамп раскрыл усилия Евросоюза в урегулировании на Украине
Трамп внезапно заговорил о невступлении Украины в НАТО
Первые три серии вакцины от рака изготовили в России
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.