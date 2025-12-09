Песков оценил, справляется ли ИИ с запросами перед прямой линией Путина Песков: GigaChat и редакторы прямой линии Путина обрабатывают 100% запросов

Редакторские группы предстоящей прямой линии президента России Владимира Путина вкупе с нейросетью GigaChat отлично справляются с поступающими запросами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, они обрабатывают 100% заявок. В 2025 году связка человека и искусственного интеллекта стала еще сильнее.

Сколько поступает, столько мы и обрабатываем вопросов. Это очень важно. <…> Им помогает GigaChat. И редакторские группы, и их помощник GigaChat работают на славу, — сказал Песков.

Он добавил, что в этом году обращения на прямую линию президента отправляет большое количество детей и молодежи. Представитель Кремля отметил, что для этого они используют национальный мессенджер MAX.

При этом дети часто направляют на прямую линию с президентом обращения по поводу игры Roblox. Так Песков прокомментировал слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о якобы желании несовершеннолетних покинуть страну после блокировки платформы Роскомнадзором.