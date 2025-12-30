Песков сообщил, что у Путина запланировано несколько переговоров

У президента России Владимира Путина запланировано несколько телефонных международных переговоров на 30 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые проводит ТАСС, глава государства продолжает работу.

Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у Путина запланировано несколько международных телефонных разговоров в течение дня, — сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что Москва продолжит диалог по урегулированию украинского конфликта, однако теперь главным партнером в переговорах станет Вашингтон. Он связал эту позицию с атакой Киева на государственную резиденцию российского лидера в Новгородской области.

Также Песков заявил, что атака Киева на резиденцию Путина была направлена не только против российского лидера, но и против главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, Украина саботирует миротворческие усилия президента США.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин заявил Трампу о вынужденной перемене подхода Москвы к урегулированию украинского конфликта. Причиной этого решения стали действия Киева, которые в Кремле расценивают как государственный терроризм.