В Гренландии нашелся человек, согласившийся стать американцем за деньги Бездомный житель Гренландии согласился принять гражданство США за $1 млн

Бездомный 40-летний житель Гренландии признался, что готов принять гражданство Соединенных Штатов за $1 млн (76,9 млн рублей). По его словам, которые приводит РИА Новости, ему безразлично, кем быть — американцем или гренландцем. Мужчина подчеркнул, что для него важнее всего обрести дом.

Я бездомный. Я бы, конечно, принял это предложение. Мне все равно, буду ли я американцем или гренландцем, все, что для меня важно, — это перестать быть бездомным, — сказал бездомный.

По данным газеты Daily Mail, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн в случае поддержки идеи присоединения острова к США. При этом население острова составляет около 57 тыс. человек.

Cам Трамп выразил уверенность, что США получат в сделке по Гренландии все, что хотят. По словам хозяина Белого дома, Вашингтону предоставят суверенитет над землями, где расположены американские базы. Он отметил, что на этот счет ведутся «интересные переговоры».