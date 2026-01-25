Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 07:14

В Гренландии нашелся человек, согласившийся стать американцем за деньги

Бездомный житель Гренландии согласился принять гражданство США за $1 млн

Гренландия Гренландия Фото: Julia Waschenbach/dpa/Global Look Press
Бездомный 40-летний житель Гренландии признался, что готов принять гражданство Соединенных Штатов за $1 млн (76,9 млн рублей). По его словам, которые приводит РИА Новости, ему безразлично, кем быть — американцем или гренландцем. Мужчина подчеркнул, что для него важнее всего обрести дом.

Я бездомный. Я бы, конечно, принял это предложение. Мне все равно, буду ли я американцем или гренландцем, все, что для меня важно, — это перестать быть бездомным, — сказал бездомный.

По данным газеты Daily Mail, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн в случае поддержки идеи присоединения острова к США. При этом население острова составляет около 57 тыс. человек.

Cам Трамп выразил уверенность, что США получат в сделке по Гренландии все, что хотят. По словам хозяина Белого дома, Вашингтону предоставят суверенитет над землями, где расположены американские базы. Он отметил, что на этот счет ведутся «интересные переговоры».

Гренландия
США
гражданства
бездомные
Дональд Трамп
