«Все, что хотим»: Трамп о скандальной сделке по Гренландии Трамп: США в сделке по Гренландии получат все, что хотят

США в сделке по Гренландии получат все, что хотят, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с The New York Post. По словам хозяина Белого дома, Вашингтону предоставят суверенитет над землями, где расположены американские базы.

Да. У нас будет все, что мы хотим. У нас ведутся интересные переговоры, — отметил он.

До этого американский президент заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. По словам хозяина Белого дома, соседняя страна предпочла сотрудничать с Китаем, который «съест их» за год.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские лидеры могли обменять Гренландию на гарантии безопасности США для Украины. По его словам, речь идет о некоем тайном договоре.

Также журналисты заявили, что Европейскому союзу следует отказаться от иллюзий в отношении США и проявить больше независимости. В частности, странам ЕС порекомендовали отказаться от старых представлений о Вашингтоне как о безусловном союзнике.