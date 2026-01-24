Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 08:25

На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине

Аналитик Меркурис: ЕС мог отдать Гренландию США в обмен на гарантии Украине

Нуук, Гренландия Нуук, Гренландия Фото: MAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейские лидеры могли обменять Гренландию на гарантии безопасности США для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его словам, речь идет о некоем тайном договоре.

Европейцы могли предложить [президенту США Дональду] Трампу сделку по принципу «ты — мне, я — тебе». Да, он может получить Гренландию, но взамен должен предоставить Украине письменный документ, закрепляющий гарантии безопасности в рамках пятой статьи НАТО, — отметил эксперт.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что переговоры между США и странами НАТО о присоединении Гренландии идут хорошо. По его словам, Трамп относится к тем людям, которые всегда добиваются своего.

Вместе с тем стало известно, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран ЕС. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Гренландия может быть разделена на американскую и датскую части в результате соглашения. Так он прокомментировал статью The New York Times о «победе» Дональда Трампа в Давосе.

Гренландия
Украина
Европа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Усольцевой сделал шокирующее заявление о пропавшей семье
На предполагаемом месте крушения рейса MH370 ничего не нашли
В МИД ответили, как завершить украинский конфликт
Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных
В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных
Для зорких глаз и ЖКТ: самый полезный овощ — срочно едим морковь
Россиянам увеличат более 40 соцвыплат
Экс-канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с Россией в одном вопросе
Тональный крем на воротнике? Легко отстираем с любой одежды
Москвичам предрекли 30-градусный температурный скачок
Свыше половины россиян готовы к четырехдневке
Волонтер рассказала, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Рынок POS-кредитования в России сократился до минимума за 12 лет
Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника
В Красноярске поймали спутницу «похищенного» подростка
Вкуснейшая творожная запеканка: секретный ингредиент из СССР удивит всех
Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в НХЛ
На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине
Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи
Кучеров довел число своих голов в текущем сезоне до 25
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.