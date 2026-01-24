На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине

Европейские лидеры могли обменять Гренландию на гарантии безопасности США для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его словам, речь идет о некоем тайном договоре.

Европейцы могли предложить [президенту США Дональду] Трампу сделку по принципу «ты — мне, я — тебе». Да, он может получить Гренландию, но взамен должен предоставить Украине письменный документ, закрепляющий гарантии безопасности в рамках пятой статьи НАТО, — отметил эксперт.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что переговоры между США и странами НАТО о присоединении Гренландии идут хорошо. По его словам, Трамп относится к тем людям, которые всегда добиваются своего.

Вместе с тем стало известно, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран ЕС. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Гренландия может быть разделена на американскую и датскую части в результате соглашения. Так он прокомментировал статью The New York Times о «победе» Дональда Трампа в Давосе.