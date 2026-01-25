Жители Махачкалы спасли ребенка и мать из тонущей машины В Махачкале мужчины спасли мать и ребенка из упавшего в канал автомобиля

В Махачкале произошел инцидент с падением автомобиля в канал, передает РЕН ТВ. Неравнодушные жители города успели спасти из тонущей машины женщину и ребенка.

Свидетели сообщают, что мать передала малыша спасителю через окно, после чего и ее благополучно вытащили на берег. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Polo упал в канал имени Октябрьской революции.

Ранее в Иркутске тренер Андрей Александрович спас семилетнего ребенка из охваченного огнем автомобиля на парковке у спорткомплекса. Инцидент произошел, когда мать мальчика зашла в здание за дочерью, занимающейся гимнастикой, оставив сына в заведенной машине.

До этого житель Минска едва не погиб под упавшим с многоэтажного дома окном, но его спасла простая вежливость — он отступил на несколько секунд, чтобы придержать дверь подъезда. Момент падения окна попал на видео: камера запечатлела, как мужчина выходил из здания, но, заметив девушку, вернулся и помог ей зайти. После этого с верхних этажей здания на тротуар рухнула оконная рама, разбившись прямо на том месте, где он мог бы проходить.