23 января 2026 в 13:38

Тренер спас ребенка из горящей машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Иркутске тренер Андрей Александрович спас семилетнего ребенка из охваченного огнем автомобиля на парковке у спорткомплекса, рассказал Telegram-канал «112». Инцидент произошел, когда мать мальчика зашла в здание за дочерью, занимающейся гимнастикой, оставив сына в заведенной машине.

Заметив дым из-под капота, тренер мгновенно бросился на помощь, однако заклинившие из-за пожара двери не поддавались. Разбить стекло ногами не удалось, поэтому тренер позвал на помощь прохожих, а затем разбил стекло молотком, чтобы попасть в салон авто. Мужчина вытащил мальчика вместе с детским креслом, так как ребенок был пристегнут и времени на распутывание ремней не оставалось.

Благодаря решительным действиям мужчины мальчик не пострадал, сейчас его жизни ничего не угрожает. Автомобиль в результате возгорания выгорел дотла и восстановлению не подлежит. На месте происшествия работают специалисты для установления причин неисправности, приведшей к пожару.

Ранее житель Минска едва не погиб под упавшим с многоэтажного дома окном, но его спасла простая вежливость — он отступил на несколько секунд, чтобы придержать дверь подъезда. Момент падения окна попал на видео: камера запечатлела, как мужчина выходил из здания, но, заметив девушку, вернулся и помог ей зайти. После этого с верхних этажей здания на тротуар рухнула оконная рама, разбившись прямо на том месте, где он мог бы проходить.

