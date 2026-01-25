Стало известно, во сколько оценили имущество экс-вице-премьера Башкирии

Стоимость всех объектов по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и его родственников составляет чуть более 100 млн рублей, заявила РИА Новости его представитель Елена Захарина. По ее словам, оно насчитывает ферму в Северной Осетии с 12 постройками, дом с участком, автомобили премиум-класса и другие объекты.

Истец считает, что стоимость имущества, указанного в иске, составляет чуть более ста миллионов рублей, — отметила она.

Ранее стало известно, что стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова составляет более 180 миллионов рублей. Также часть этого имущества оформлена на его близких и двух других фигурантов дела, сказано в материале.

По версии следствия, Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу. Экс-замминистра обороны сделал это с целью хищения чужого имущества. В документе говорится, что в состав ОПГ Булгаков вовлек ранее знакомых граждан. Также обвиняемый в мошенничестве Булгаков мог переводить похищенные деньги на счет своей жены.