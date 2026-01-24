Суд арестовал имущество генерала Булгакова и его близких на 180 млн рублей

Стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова составляет более 180 миллионов рублей, передает РИА Новости. Также часть этого имущества оформлена на его близких и двух других фигурантов дела, сказано в материале.
Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей, — отметил в суде один из участников процесса.
По версии следствия, Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу. Экс-замминистра обороны сделал это с целью хищения чужого имущества. В документе говорится, что в состав ОПГ Булгаков вовлек ранее знакомых граждан.
Ранее выяснилось, что обвиняемый в мошенничестве Булгаков мог переводить похищенные деньги на счет своей жены. Если предположения следствия подтвердятся в суде, эти средства могут быть конфискованы.
Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Экс-замминистра арестовали в июле 2024 года. Правоохранительные органы сообщали, что генерал лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», пользуясь служебным положением.