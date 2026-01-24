Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 06:58

Суд арестовал имущество генерала Булгакова и его близких на 180 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова составляет более 180 миллионов рублей, передает РИА Новости. Также часть этого имущества оформлена на его близких и двух других фигурантов дела, сказано в материале.

Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей, — отметил в суде один из участников процесса.

По версии следствия, Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу. Экс-замминистра обороны сделал это с целью хищения чужого имущества. В документе говорится, что в состав ОПГ Булгаков вовлек ранее знакомых граждан.

Ранее выяснилось, что обвиняемый в мошенничестве Булгаков мог переводить похищенные деньги на счет своей жены. Если предположения следствия подтвердятся в суде, эти средства могут быть конфискованы.

Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Экс-замминистра арестовали в июле 2024 года. Правоохранительные органы сообщали, что генерал лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», пользуясь служебным положением.

