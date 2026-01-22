Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:07

Суд оставил под стражей генерала Булгакова по делу о мошенничестве

Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову

Дмитрий Булгаков Дмитрий Булгаков Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову по делу о мошенничестве почти на 50 млн рублей, сообщает РИА Новости. Арест продлен на 24 суток.

Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 24 суток, до 18 февраля, — говорится в решении суда.

Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Экс-замминистра арестовали в июле 2024 года. Правоохранительные органы сообщали, что генерал лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», пользуясь служебным положением.

По версии следствия, Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу. Экс-замминистра обороны сделал это с целью хищения чужого имущества. В документе говорится, что в состав ОПГ Булгаков вовлек ранее знакомых граждан.

Ранее выяснилось, что обвиняемый в мошенничестве Булгаков мог переводить похищенные деньги на счет своей жены. Если предположения следствия подтвердятся в суде, эти средства могут быть конфискованы.

