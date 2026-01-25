Мощный удар по Белгороду и «охота» на медиков: новости СВО к утру 25 января

Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ, российские военные нанесли удар по местам хранения украинских беспилотников, в США считают, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться очень скоро. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 24 января, читайте в материале NEWS.ru.

Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода

Белгород вечером в субботу, 24 января, подвергся самому массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара были повреждены объекты энергетического комплекса, сообщил он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале написал, что после ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. По его словам, в настоящее время аварийные бригады уже работают над восстановлением.

Захарова указала на двуличие Зеленского после атаки ВСУ на медиков

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о мире и готовности к прекращению огня, но при этом украинские военные убивают медработников, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала атаку на санитарный автомобиль с бригадой медработников в Херсонской области.

Личности причастных к атаке на санитарный автомобиль медработников в Херсонской области будут установлены, добавила дипломат. Захарова заверила, что они понесут наказание.

ВС РФ атаковали склады беспилотников дальнего действия ВСУ

Российские военные нанесли массированный удар по местам хранения беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Целями атак также стали завод по производству дронов и энергетические объекты. В ведомстве подчеркнули, что этот удар стал ответом на попытки обстрелов гражданской инфраструктуры в России.

ВС РФ также применили авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию для ударов по тыловой инфраструктуре противника. Под огонь попали центры обучения операторов БПЛА, в 157 районах были поражены пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

В США допустили встречу Путина и Зеленского

США считают, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться очень скоро, передает американский портал со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа. В материале уточняется, что перед этим необходимо провести дополнительные трехсторонние переговоры.

При этом источник добавил, что переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби (ОАЭ) прошли «настолько хорошо, насколько [в Вашингтоне] могли себе представить». США довольны прогрессом, отметил он.

Российские морпехи обнаружили у бойца ВСУ обложку с нацистской символикой

Российские военнослужащие обнаружили у бойца ВСУ обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью «рейхкомиссариат Украины», рассказал командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным Рессора.

По словам военного, были найдены «бумаги с крестами гитлеровской Германии и орлами, которые явно не относятся к украинскому гербу». Также у мужчины был бельгийский вид на жительство.

Стали известны подробности трагедии с медиками в Голой Пристани

Власти помогут родственникам сотрудников Алешковской ЦРБ, которые погибли в результате атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Дрон ударил по автомобилю на въезде в Голую Пристань, когда тот ехал к тяжелобольному.

Погибшие — водитель, охранник и медсестра. Георгиев отметил, что все оставались преданными своему долгу и профессии до конца. Он добавил, что за месяц несколько машин Алешковской ЦРБ попали под обстрелы.

