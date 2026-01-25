Самый мощный обстрел Белгорода: куда ударили ВСУ, сколько жертв, детали

Белгород вечером в субботу, 24 января, подвергся самому массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Что об этом известно, куда и чем ударил противник, есть ли жертвы?

Что известно об атаке на Белгород

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара были повреждены объекты энергетического комплекса, сообщил он.

«По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, „Хаймерсами“. Предварительно, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места. В результате обстрела загорелась хозпостройка — сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. В результате падения обломков было возгорание в одном из дворов города. В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли», — сказано в публикации.

Информации о пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале написал, что после ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции. По его словам, в настоящее время аварийные бригады уже работают над восстановлением.

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте. Работают над восстановлением», — сказано в публикации.

Минобороны России ситуацию не комментировало.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ недавно

ВСУ провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.

Кроме того, украинские войска атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в Telegram-канале. Транспорт перевозил гуманитарную помощь для реабилитационного центра в зоопарке, где содержатся крупные хищники.

«Сегодня, 24 января 2026, года ВСУ атаковали автомобиль волонтерской организации „Крылья Победы“, который вез гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников. К сожалению, в последнее время пособники (ВСУ. — NEWS.ru) прицельно охотятся на гражданские автомобили», — заявила Романиченко.

