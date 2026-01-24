Наступление ВС РФ в Донбассе 24 января: 140 трупов, ситуация у Краматорска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных военных направлениях в Донбассе. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 24 января 2026 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова), Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки, Северска, Красного Лимана, Доброполья?

Ситуация и события в Донбассе в субботу, 24 января: обстановка на фронте сегодня

«Краматорско-Славянская агломерация. Северский участок фронта. На Северском участке силы РФ последовательно расширяют зону контроля, продвигаясь от района Бондарного в северном направлении — к Никифоровке. Фиксируется устойчивая тенденция к коротким тактическим заходам на южные окраины населенного пункта, что приводит к растяжению серой зоны и формированию постоянного давления по всему периметру обороны противника. В жилой застройке Резниковки продолжаются интенсивные боевые действия. В результате штурмовых и маневренных действий подразделения ВС РФ сумели увеличить зону контроля до 500 метров, закрепляясь в застройке и вытесняя противника с отдельных опорных позиций. Дополнительно под системным давлением российских подразделений расширена зона контроля севернее Резниковки — до 1,5 км. Этот участок рассматривается как важный элемент для дальнейшего выравнивания фронта и наращивания давления в направлении смежных населенных пунктов», — передает «Донбасский партизан».

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам автора канала, на Краснолиманском направлении в результате активных боевых действий подразделения ВС РФ продвинулись на север и восток от Дробышево, расширив зону тактического контроля и заняв ряд выгодных позиций в прилегающих лесных массивах и открытых участках местности.

«Также зафиксировано увеличение зоны контроля к востоку от Коровьего Яра. Продвижение носит поступательный характер и сопровождается давлением на оборонительные порядки противника, что создает предпосылки для дальнейшего развития успеха на данном направлении», — добавил «Донбасский партизан».

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Красноармейском (Покровском) направлении идут позиционные бои в районе Гришино.

«С мест сообщают о продвижении в районе Ивановки и Нового Шахова, это подтверждают и ресурсы врага. На восточном фланге продолжаются бои за Торецкое. ВС РФ наращивают давление на противника в Павловке. На Константиновском направлении позиционные бои в городской черте и по флангам. На Северском направлении ожесточенные сражения идут в районе Никифоровки и Резниковки, а также на северном фланге к югу от Озерного и Закотного. На Краснолиманском участке продолжаются позиционные бои на восточных окраинах Красного Лимана. К северо-западу от него наши военные бьются за Яровую и в районе северных окраин Святогорска. В Сосновом ВС РФ стараются отбить позиции в районе подстанции, а в Александровке штурмуют южную и юго-восточную окраины села. Чуть выше ВС РФ занимают новые позиции по периметру Коровьего Яра, а также выходят к южным окраинам Волчьего Яра. Таким образом, армия России подбирается к дороге Рубцы — Боровая — Купянск, чтобы перерезать важнейший сухопутный маршрут снабжения ВСУ на восточном берегу Оскола», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липовка, Никифоровка, Каленики, Славянск, Краматорск, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

