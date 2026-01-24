Бойцы ВСУ выдают своих, крах Зеленского: новости СВО к утру 24 января

Боец Вооруженных сил Украины случайно выдал позицию сослуживцев при эвакуации, ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», новая модификация боевого беспилотника «Молния-2» начала поступать ВС РФ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 23 января, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска начали получать обновленную версию «Молнии»

Вооруженные силы России приступили к получению новой модификации боевого беспилотника «Молния-2». Аппарат отличается обновленной конструкцией, позволяющей ему выполнять функции ретранслятора.

На корпусе дрона появилось специальное крепление для размещения компактного FPV-квадрокоптера. Это конструктивное решение кардинально расширяет тактические возможности комплекса.

Теперь «Молния-2» способна выступать в роли воздушного ретранслятора для дронов-камикадзе. Подобное применение позволяет значительно увеличить радиус действия FPV-аппаратов, преодолевая ограничения по дальности их прямого сигнала.

ВСУ потеряли больше сотни бойцов за сутки

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» до 110 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Он добавил, что противник также лишился двух станций радиоэлектронной борьбы.

Он уточнил, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Старицы, Чугуновки, Волчанских Хуторов, Лютовки и Великого Бурлука.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Экс-депутат Рады заявил о поражении Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Давосском форуме, осознал свое поражение, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, украинский глава, осознав необходимость компромиссов, решил возложить ответственность за сложившуюся ситуацию на ЕС.

Экс-депутат отметил, что Зеленский рассчитывал на согласование масштабной финансовой помощи Киеву, однако эти ожидания не оправдались. Трамп отказался поддержать Украину, что вынудило украинского лидера пересмотреть свою риторику.

Российские бойцы «взгрели» ВСУ под Сумами

ВСУ потеряли два склада боеприпасов в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что российские военные улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области.

ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом

В результате атаки беспилотника ВСУ по автобусу в Белгородской области пострадали пять мирных жителей, передает пресс-служба оперштаба региона. Инцидент произошел на дороге в Грайворонском округе.

Отмечается, что пятый пострадавший получил баротравму и также был доставлен в медучреждение. Всем раненым предоставляют необходимую медицинскую помощь, заключили в оперштабе.

Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев

Раненый боец Вооруженных сил Украины случайно выдал позицию сослуживцев при эвакуации, рассказал пленный украинец Александр Салюков. По его словам, следы эвакуации раненого военнослужащего ВСУ привели российских солдат прямо к укрытию противника. При этом среди укрывавшихся военных был один иностранный наемник.

ВС Украины Фото: Global Look Press

По его словам, штурм провалился, и одного из украинцев с перебитыми ногами оттащили в блиндаж, где находились Салюков и другой боец с позывным Крюк. Вскоре сооружение подверглось массированному обстрелу, который завалил убежище. В результате удара почти все солдаты ВСУ погибли. Выжил только один, который после этого сдался российским войскам.

