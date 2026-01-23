Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 18:48

Экс-депутат Рады заявил о поражении Зеленского в Давосе

Экс-депутат Килинкаров: в Давосе Зеленский свалил вину за свое поражение на ЕС

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Давосском форуме, осознал свое поражение, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости. По его словам, украинский глава, осознав необходимость компромиссов, решил возложить ответственность за сложившуюся ситуацию на ЕС.

В беседе с [президентом США Дональдом] Трампом он понял одно — что на самом деле война уже проиграна, что нужно будет находить компромисс, что нужно будет идти на определенные уступки, что сейчас период поиска виновного. <…> И Зеленский решил сделать виноватым не себя, а своих европейских союзников, — сказал Килинкаров.

Экс-депутат отметил, что Зеленский рассчитывал на согласование масштабной финансовой помощи Киеву, однако эти ожидания не оправдались. Трамп отказался поддержать Украину, что вынудило украинского лидера пересмотреть свою риторику.

В ходе своего выступления Зеленский подверг резкой критике страны Евросоюза, обвинив их в бездействии и зависимости от внешних сил. Он затронул даже тему Гренландии, использовав ее в качестве примера для демонстрации несамостоятельности европейской политики.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что интерес к украинской проблематике существенно снизился. По его оценке, этот вопрос окончательно отошел на второй план в глобальной повестке.

Украина
Владимир Зеленский
Евросоюз
Давос
