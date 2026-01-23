Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:55

Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе

Медведчук заявил о смещении темы Украины на второй план в ходе форума в Давосе

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Итоги Всемирного экономического форума в Давосе продемонстрировали, что интерес к украинской проблематике существенно снизился, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на сайте организации. По его оценке, этот вопрос окончательно отошел на второй план в глобальной повестке.

Давос окончательно дал понять, что США открыли против Европы второй фронт. Вопросы Украины окончательно ушли на второй план, а главным вопросом стала Гренландия, — написал Медведчук.

Политик также высказал предположение о мотивах президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Медведчука, тот сознательно избегал активного участия в форуме и решил «отсидеться в кустах», понимая возможную критику в свой адрес.

Медведчук отметил, что вызов на беседу от президента США Дональда Трампа стал для Зеленского неожиданностью. После этой встречи, подробности которой не разглашались, украинский лидер резко раскритиковал европейских партнеров за нерешительность.

Ранее глава движения «Другой Украины» указал на отсутствие в настоящий момент гарантий, что создаваемый США Совет мира поможет решать международные конфликты. Он отметил, что для урегулирования любого кризиса сначала нужно устранить его первопричину.

