«Гарантировать пока нельзя»: Медведчук засомневался в Совете мира

Пока нет гарантий, что создаваемый США Совет мира поможет решать международные конфликты, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на платформе «Смотрим.ру». Он отметил, что для урегулирования любого кризиса сначала нужно устранить его первопричину.

ООН не справилась с конфликтами на Ближнем Востоке, в Венесуэле и на Украине, как и с многими другими, но гарантировать, что с этим справится Совет мира, пока нельзя, — написал Медведчук.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп сохранит пост главы нового Совета мира по Газе даже после завершения своих полномочий в Белом доме. При этом он планирует сохранить личное влияние на международный проект даже после президентского срока.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп создал международный Совет мира, так как понял невозможность самостоятельно урегулировать глобальные конфликты. Однако, по словам эксперта, на данный момент будущее организации кажется туманным.