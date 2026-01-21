Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:03

«Гарантировать пока нельзя»: Медведчук засомневался в Совете мира

Медведчук: пока нет гарантий, что Совет мира поможет решать конфликты

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына
Пока нет гарантий, что создаваемый США Совет мира поможет решать международные конфликты, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на платформе «Смотрим.ру». Он отметил, что для урегулирования любого кризиса сначала нужно устранить его первопричину.

ООН не справилась с конфликтами на Ближнем Востоке, в Венесуэле и на Украине, как и с многими другими, но гарантировать, что с этим справится Совет мира, пока нельзя, — написал Медведчук.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп сохранит пост главы нового Совета мира по Газе даже после завершения своих полномочий в Белом доме. При этом он планирует сохранить личное влияние на международный проект даже после президентского срока.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп создал международный Совет мира, так как понял невозможность самостоятельно урегулировать глобальные конфликты. Однако, по словам эксперта, на данный момент будущее организации кажется туманным.

Украина
Виктор Медведчук
США
Дональд Трамп
советы
