24 января 2026 в 05:15

ВСУ потеряли больше сотни бойцов за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли 110 бойцов и две станции радиоэлектронной борьбы за сутки

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» до 110 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Он добавил, что противник также лишился двух станций радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие подразделений группировки „Север“, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили до 110 военнослужащих, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, — сказал Межевых.

Он уточнил, что также российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Старицы, Чугуновки, Волчанских Хуторов, Лютовки и Великого Бурлука.

Ранее в Минобороны передавали, что Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине в ответ на атаки на российскую гражданскую инфраструктуру. Операции проводились в период с 17 по 23 января. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по складским помещениям с топливом и боеприпасами, а также по предприятием по производству БПЛА.

До этого в Сумской области Украины ВСУ начали формировать новые батальоны, оснащенные беспилотными системами. В их состав входят наиболее мотивированные бойцы из подразделений территориальной обороны.

