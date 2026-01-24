Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Почти 250 украинских военных сгинули в зоне СВО

ВСУ потеряли до 235 военных за сутки в зоне действий «Севера»

Фото: МО РФ
ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник Министерство обороны РФ. Там уточнили, что уничтожены два склада боеприпасов противника.

Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов, — указали в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области.

Ранее в МО сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».

Почти 250 украинских военных сгинули в зоне СВО
