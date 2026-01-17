Атака США на Венесуэлу
Российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области, — говорится в сообщениях министерства.

Накануне, 16 января, сообщалось, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике. В Минобороны отмечали, что одновременно с этим стало известно об успехе группировки «Восток», которая взяла под контроль Жовтневое в Запорожской области.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.

