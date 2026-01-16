Российские войска продвинулись сразу на двух направлениях

Российские войска продвинулись сразу на двух направлениях Минобороны: ВС РФ освободили Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Одновременно с этим стало известно, что группировка «Восток» взяла под контроль Жовтневое в Запорожской области.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики. <...> Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские вооруженные силы, продолжая развивать успех на Славянском направлении, приступили к активным действиям по освобождению населенного пункта Никифоровка в ДНР. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.