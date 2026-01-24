Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 06:14

Новые российские «Молнии» кошмарят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России приступили к получению новой модификации боевого беспилотника «Молния-2». Аппарат отличается обновленной конструкцией, позволяющей ему выполнять функции ретранслятора. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 января?

Российские войска начали получать обновленную версию «Молнии»

В материале отмечается, что на корпусе дрона появилось специальное крепление для размещения компактного FPV-квадрокоптера. Это конструктивное решение кардинально расширяет тактические возможности комплекса.

Теперь «Молния-2» способна выступать в роли воздушного ретранслятора для дронов-камикадзе. Подобное применение позволяет значительно увеличить радиус действия FPV-аппаратов, преодолевая ограничения по дальности их прямого сигнала.

ВСУ потеряли больше сотни бойцов за сутки

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» до 110 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Он добавил, что противник также лишился двух станций радиоэлектронной борьбы.

«Военнослужащие подразделений группировки „Север“, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили до 110 военнослужащих, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ», — сказал Межевых.

Он уточнил, что также российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Старицы, Чугуновки, Волчанских Хуторов, Лютовки и Великого Бурлука.

Российские военные за 24 часа сбили 88 БПЛА в зоне СВО

Расчеты ПВО и мобильные огневые группы подразделений группировки войск «Запад» за минувшие сутки сбили 88 беспилотников ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также противник лишился станции спутниковой связи Starlink.

«Кроме того, выявлены и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и шести складов боеприпасов ВСУ», — отметил Бигма.

Он добавил, что российские военнослужащие плюс к этому ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, САУ «Гвоздика», пять минометов и девять наземных робототехнических комплексов.

Почти 250 украинских военных сгинули в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник Министерство обороны РФ. Там уточнили, что уничтожены два склада боеприпасов противника.

«Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов», — указали в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 января

Блэкаут в Мурманской области: перебои в электроснабжении, что известно

Личный враг Зеленского: Украина хочет убрать Орбана, что ему грозит

ВСУ
СВО
ВС РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кошатникам перечислили смертельно опасные для питомцев комнатные растения
Новые российские «Молнии» кошмарят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 января
Чибис сообщил о повреждении опор линий электропередачи в Мурманской области
Сонник: котенок во сне сулит любовь? Полное толкование
Почти 250 украинских военных сгинули в зоне СВО
Российские военные сбили 88 БПЛА в зоне СВО за сутки
Сенатор раскрыла сумму пенсии для тех, кто никогда не работал
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 января
ВСУ потеряли больше сотни бойцов за сутки
В Госдуме рассказали, как жильцы могут вернуть деньги за плохое отопление
Хейтеры, новое предложение, нервный срыв: как живет Анастасия Решетова
Снится тигр: предвестие удачи или беды? Полное толкование
Враг на века? Почему США и Россия не станут союзниками, при чем тут Китай
«Индекс пиццы» в Пентагоне резко подскочил
МИД РФ назвал ключевое условия для урегулирования на Украине
Две авиакомпании перестали пускать самолеты над Израилем, Ираком и Ираном
«Не сторонник»: канцлер Австрии не одобрил быстрое вступление Украины в ЕС
Трамп сообщил, что Канада отвергла идею «Золотого купола» над Гренландией
В КПРФ призвали не вводить НДС на один из видов банковских услуг
МОК доверился Италии в вопросе безопасности россиян на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.