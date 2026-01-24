Новые российские «Молнии» кошмарят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 января

Вооруженные силы России приступили к получению новой модификации боевого беспилотника «Молния-2». Аппарат отличается обновленной конструкцией, позволяющей ему выполнять функции ретранслятора. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 января?

Российские войска начали получать обновленную версию «Молнии»

В материале отмечается, что на корпусе дрона появилось специальное крепление для размещения компактного FPV-квадрокоптера. Это конструктивное решение кардинально расширяет тактические возможности комплекса.

Теперь «Молния-2» способна выступать в роли воздушного ретранслятора для дронов-камикадзе. Подобное применение позволяет значительно увеличить радиус действия FPV-аппаратов, преодолевая ограничения по дальности их прямого сигнала.

ВСУ потеряли больше сотни бойцов за сутки

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» до 110 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Он добавил, что противник также лишился двух станций радиоэлектронной борьбы.

«Военнослужащие подразделений группировки „Север“, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили до 110 военнослужащих, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ», — сказал Межевых.

Он уточнил, что также российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Старицы, Чугуновки, Волчанских Хуторов, Лютовки и Великого Бурлука.

Российские военные за 24 часа сбили 88 БПЛА в зоне СВО

Расчеты ПВО и мобильные огневые группы подразделений группировки войск «Запад» за минувшие сутки сбили 88 беспилотников ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также противник лишился станции спутниковой связи Starlink.

«Кроме того, выявлены и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и шести складов боеприпасов ВСУ», — отметил Бигма.

Он добавил, что российские военнослужащие плюс к этому ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, САУ «Гвоздика», пять минометов и девять наземных робототехнических комплексов.

Почти 250 украинских военных сгинули в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник Министерство обороны РФ. Там уточнили, что уничтожены два склада боеприпасов противника.

«Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов», — указали в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 января

Блэкаут в Мурманской области: перебои в электроснабжении, что известно

Личный враг Зеленского: Украина хочет убрать Орбана, что ему грозит