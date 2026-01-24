Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 января

В результате атаки беспилотника ВСУ по автобусу в Белгородской области пострадали пять мирных жителей, передает пресс-служба оперштаба региона. Инцидент произошел на дороге в Грайворонском округе.

«Дрон ВСУ атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. Ранены пять мирных жителей. Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу», — сказано в публикации.

Отмечается, что пятый пострадавший получил баротравму и также был доставлен в медучреждение. Всем раненым предоставляют необходимую медицинскую помощь, заключили в оперштабе.

Кроме того, в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. По его словам, работа мобильного интернета ограничена в целях безопасности.

«На территории Пензенской области введен режим „беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.

Также российские средства ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что шесть дронов уничтожили в Белгородской области и по одному БПЛА в Курской и Воронежской областях.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 января до 07:00 мск 23 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Семь БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Пензенской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Пензенской области сообщил, что на нефтебазе в Пензе произошло возгорание в результате атаки БПЛА.

«Около четырех часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — рассказал он в своем канале на платформе МАХ.

Отмечается, что на месте работали пожарные расчеты: 46 сотрудников и 14 единиц техники.

Также в ночь на пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Архангельском.

«В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В районе села Архангельского Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю», — написал Гладков в Telegram-канале.

