Это был самострой: кто виноват в обрушении ТЦ в Новосибирске — новые данные

Собственнику обрушившегося в Новосибирске торгового центра предъявили обвинения. В результате трагедии есть погибший и пострадавшие. Как выяснилось, магазин был самостроем. Подробности о том, кто владел ТЦ и как его накажут, — в материале NEWS.ru.

Как произошла трагедия в новосибирском ТЦ

Инцидент произошел 21 января в Первомайском районе на улице Наумова в Новосибирске. На глазах у очевидцев здание торгового центра сложилось словно карточный домик. Также оказались повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. «Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного административного здания», — сообщили в МЧС.

По предварительной информации, крыша рухнула под весом скопившегося на ней снега. Источник СМИ в оперативных службах заявил, что конструкция просто не выдержала такого количества осадков.

Под завалами торгового центра оказались три человека. Всех их вытащили спасатели, однако выжили только две женщины, одного пострадавшего мужчину спасти не удалось, он скончался. В работах по разбору завалов участвовали более 350 человек и 70 единиц техники, сообщил начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов. Он отметил, что больше людей под завалами не было.

Процесс осложнялся из-за особенностей здания и большого объема снега. Объект сделан из металлоконструкций и покрыт сайдингом. Тонкий металл не позволял эффективно использовать кран.

Спасатели бензорезами распиливали металлические части здания и с помощью крана разбирали тяжелые плиты. Дроны отслеживали ситуацию с воздуха и подсказывали, где именно нужно было усиливать работу групп.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кто ответит за обрушение торгового центра в Новосибирске

После обрушения крыши здания в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило СУ СК России по региону.

Как рассказали в мэрии города, новосибирский торговый центр, где обрушилась крыша, был построен самовольно. Там отметили, что еще в 2018 году управление архитектурно-строительной инспекции призывало к привлечению застройщика к ответственности, но ему отказали в возбуждении дела. В итоге стороны заключили мировое соглашение.

Из материалов суда следует, что ранее на этом земельном участке располагалось здание гаража с автомойкой, после чего владелец решил реконструировать объект без получения необходимого разрешения. Попытка ввести постройку в эксплуатацию через обращение в мэрию завершилась отказом, в том числе из-за проблем с документами.

Полиция задержала собственника обрушившегося торгового центра. Суд арестовал бизнесмена Сергея Туркова до 22 марта. Ему предъявлены обвинения по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Защита намерена обжаловать арест, рассказал журналистам адвокат предпринимателя Александр Сердюк.

По данным базы данных СПАРК, Турков с 2009 года владеет тремя компаниями с общим оборотом 57 млн рублей и выручкой в 1,4 млн в 2024 году. Сферы деятельности организаций — добыча руд и драгоценных металлов, а также монтажные и отделочные работы. ООО «Высокий», которое занимается горнодобычей, зарегистрировано в Якутии. Предпринимателю принадлежит лишь 50% этой компании. Две другие организации называются ООО «МС-Групп».

Журналисты NGS пишут, что в беседе с ними Турков сперва отрицал владение торговым центром, однако позже ответил: «Я тут пытаюсь оказать хоть помощь какую-то, а вы [мешаете]».

Может ли владелец обрушившегося ТЦ получить максимальное наказание

Владелец обрушившегося в Новосибирске ТЦ вряд ли получит самое строгое наказание, предусмотренное статьей 238 УК РФ, таким мнением с NEWS.ru поделился адвокат Вадим Багатурия.

«Максимальное наказание по статье 238 он точно не получит, потому что у нас есть общее правило, что всегда учитываются смягчающие обстоятельства. И с учетом того, что там шесть лет — это максимум, скорее всего, адвокаты ему подскажут, как компенсировать вред потерпевшим», — сказал Багатурия.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Он выразил уверенность, что бизнесмена не придется обязывать компенсировать причиненный ущерб. По его мнению, владелец ТЦ сделает это добровольно и тогда это зачтется как смягчающее обстоятельство. В таком случае наказание вряд ли превысит четыре года лишения свободы. Багатурия добавил, что бизнесмену могут назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы условно.

«Поэтому есть все шансы на то, что этот мужчина, побыв какое-то время в СИЗО, компенсирует всем ущерб, похороны, лечение, моральный вред. И после этого, допустим, его переведут под домашний арест, и в суде он получит минимальное наказание», — резюмировал юрист.

