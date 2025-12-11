Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?

Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?

Мощный взрыв прогремел в городе Петров Вал в Волгоградской области. Что известно, сколько жертв и пострадавших, была ли атака беспилотников ВСУ?

Что известно о взрыве в Волгоградской области

11 декабря в 14:45 по местному времени мощный взрыв прогремел в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области. В четырехэтажном здании были разрушены квартиры на верхнем этаже, обвалилась крыша.

Информацию о взрыве подтвердила пресс-служба администрации Волгоградской области. В МЧС России сообщили, площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 кв м. В результате происшествия две квартиры были полностью уничтожены, еще восемь — повреждены.

Что стало причиной взрыва под Волгоградом, были ли атака БПЛА

В Сети предположили, что взрыв мог быть ударом беспилотника ВСУ. Ранее регион неоднократно подвергались налетам дронов-камикадзе. Так, 6 ноября БПЛА самолетного типа ударил по многоквартирному дому в Волгограде, погиб 48-летний мужчина.

11 декабря Минобороны РФ сообщило, что с 08:00 до 14:00 мск над территорией России были сбиты 32 украинских БПЛА самолетного типа: в Брянской, Калужской, Тульской, Курской и Московской областях. Ночью в ходе массированного налета (были сбиты 287 беспилотников) Волгоградская область также не становилась целью атак.

СМИ отмечают, что дом, в котором произошел взрыв, ранее пострадал от беспилотников ВСУ. Украинский БПЛА врезался в него в конце лета.

«По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования», — сообщила администрации Волгоградской области.

Там подчеркнули, что возгорания не произошло.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько жертв, пострадавших после взрыва под Волгоградом

Власти сообщили о четырех пострадавших в результате взрыва в жилом доме под Волгоградом. Среди них трое взрослых и один ребенок, шестилетняя девочка. Им оказывается вся необходимая помощь в больнице города Камышина, подчеркнула администрация.

«В Волгоградской области сотрудники МЧС России спасли из-под завалов человека. Еще 48 человек эвакуировали», — сообщили спасатели.

Трое из пострадавших, по данным СМИ, члены одной семьи: бабушка, внучка и ее брат — внучка почти не пострадала, бабушка получила серьезные ожоги, а брат в тяжелом состоянии. ЧП случилось в квартире, за которой те присматривали, пока хозяев не было дома. Перед трагедией они услышали странный свист за дверью, а когда попытались войти — прогремел взрыв.

Прокуратура Волгоградской области в своем Telegram-канале подтвердила, что приоритетная версия — хлопок газовоздушной смеси в квартире.

По данным СМИ, пострадавшая при взрыве пенсионерка находится в критическом состоянии — 80-летняя женщина получила ожоги 90% тела.

Читайте также:

Гонконгский грипп косит Россию? Чем он опасен, заболеваемость и смертность

«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве

Криптовалюта — все? Центробанк всерьез взялся за «цифру»: что известно