Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 17:22

Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мощный взрыв прогремел в городе Петров Вал в Волгоградской области. Что известно, сколько жертв и пострадавших, была ли атака беспилотников ВСУ?

Что известно о взрыве в Волгоградской области

11 декабря в 14:45 по местному времени мощный взрыв прогремел в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области. В четырехэтажном здании были разрушены квартиры на верхнем этаже, обвалилась крыша.

Информацию о взрыве подтвердила пресс-служба администрации Волгоградской области. В МЧС России сообщили, площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 кв м. В результате происшествия две квартиры были полностью уничтожены, еще восемь — повреждены.

Что стало причиной взрыва под Волгоградом, были ли атака БПЛА

В Сети предположили, что взрыв мог быть ударом беспилотника ВСУ. Ранее регион неоднократно подвергались налетам дронов-камикадзе. Так, 6 ноября БПЛА самолетного типа ударил по многоквартирному дому в Волгограде, погиб 48-летний мужчина.

11 декабря Минобороны РФ сообщило, что с 08:00 до 14:00 мск над территорией России были сбиты 32 украинских БПЛА самолетного типа: в Брянской, Калужской, Тульской, Курской и Московской областях. Ночью в ходе массированного налета (были сбиты 287 беспилотников) Волгоградская область также не становилась целью атак.

СМИ отмечают, что дом, в котором произошел взрыв, ранее пострадал от беспилотников ВСУ. Украинский БПЛА врезался в него в конце лета.

«По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования», — сообщила администрации Волгоградской области.

Там подчеркнули, что возгорания не произошло.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько жертв, пострадавших после взрыва под Волгоградом

Власти сообщили о четырех пострадавших в результате взрыва в жилом доме под Волгоградом. Среди них трое взрослых и один ребенок, шестилетняя девочка. Им оказывается вся необходимая помощь в больнице города Камышина, подчеркнула администрация.

«В Волгоградской области сотрудники МЧС России спасли из-под завалов человека. Еще 48 человек эвакуировали», — сообщили спасатели.

Трое из пострадавших, по данным СМИ, члены одной семьи: бабушка, внучка и ее брат — внучка почти не пострадала, бабушка получила серьезные ожоги, а брат в тяжелом состоянии. ЧП случилось в квартире, за которой те присматривали, пока хозяев не было дома. Перед трагедией они услышали странный свист за дверью, а когда попытались войти — прогремел взрыв.

Прокуратура Волгоградской области в своем Telegram-канале подтвердила, что приоритетная версия — хлопок газовоздушной смеси в квартире.

По данным СМИ, пострадавшая при взрыве пенсионерка находится в критическом состоянии — 80-летняя женщина получила ожоги 90% тела.

Читайте также:

Гонконгский грипп косит Россию? Чем он опасен, заболеваемость и смертность

«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве

Криптовалюта — все? Центробанк всерьез взялся за «цифру»: что известно

взрыв газа
хлопок
БПЛА
Волгоградская область
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журнал Time выбрал архитекторов ИИ «Человеком года»
Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.