Криптовалюта — все? Центробанк всерьез взялся за «цифру»: что известно

Банк России предложил ограничить россиян в части криптовалюты. Что известно, в чем заключается идея регулятора, какие именно меры вынесены на рассмотрение и чем они обосновываются — Центробанк всерьез взялся за «цифру»?

Как ЦБ предложил ограничить россиян в части криптовалюты

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ предлагает ввести для обычных россиян ограничения на покупку криптовалюты. При этом регулятор согласен допустить на рынок цифровых валют квалифицированных инвесторов, если они пройдут тестирование.

«Должны быть вопросы на понимание работы „крипты“, ничего сверхъестественного. „Квалам“ будет несложно на них ответить и получить необходимый статус», — считает Чистюхин.

«Криптовалюта — все?», «Неужели у нас все заберут?» — вопрошают россияне в Сети.

Ограничения не распространяются на продажу уже купленных криптовалютных активов. Если у обычного человека, то есть без статуса лица, которое может проводить операции с такими активами, имеется соответствующий капитал, он сможет держать его дальше, продать или обменять на фиатную валюту либо другие активы, пояснил Чистюхин.

«На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается — ни по времени, ни по объему. Ограничиваться будут только новые сделки на покупку», — добавил первый зампред ЦБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако Чистюхин не исключил, что неквалифицированные инвесторы все-таки могут быть допущены к криптовалютным инструментам, но с некоторыми ограничениями и при определенных условиях.

«Если же будет принято решение <...> допустить до этого и „неквалов“, значит, круг тех, кто сможет проводить операции с криптой, расширится», — отметил он, говоря о доступе только к наиболее ликвидным инструментам.

Как регулятор планирует «обелить» рынок криптовалют в России

Чистюхин заявил, что «обеление» сферы криптовалют — вопрос принципиально важный. Нужно как можно быстрее принимать законы для операций с подобными активами, в том числе вводить жесткие ограничения и запреты.

Комментируя прежние планы Центробанка по тестированию криптоопераций в рамках экспериментального правового режима, Чистюхин заявил: «Мы отказались проводить эксперимент: у нас физически не остается времени на то, чтобы сначала его провести, а потом еще несколько лет анализировать и запускать что-то постоянное».

Банк России прорабатывает правила для криптооборота с Минфином, Росфинмониторингом и другими профильными ведомствами. Предполагается, что операции с криптовалютой будут совершаться преимущественно через действующих участников рынка на базе имеющихся лицензий. В ЦБ придерживаются мнения, что для этого уже есть вся необходимая инфраструктура, а вопрос введения отдельных категорий лицензий для криптообменников пока обсуждается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Регулятор предлагает несколько переходных периодов, чтобы дать время участникам рынка адаптироваться к правовому полю. Уже весной можно было бы принять закон, который вступил бы в силу до конца 2026 года, считает Владимир Чистюхин.

«Необходимо не только создать правила, как и через кого проходят операции с криптовалютой, но и установить жесткие ограничения и запреты. Все, что будет проходить вне этого контура, будет считаться нелегальной деятельностью», — заявил первый зампред ЦБ.

Ответственность за нелегальные операции, по его словам, предполагается ввести с середины 2027 года.

Закон о конфискации цифровой валюты: что известно

В ноябре Госдума во втором чтении приняла законопроект о конфискации цифровой валюты. Депутат Никита Чаплин пояснил, что нововведения нацелены на эффективную борьбу с преступниками, переводящими в криптовалюту незаконно полученные средства.

Парламентарий подчеркнул, что законодательная инициатива решает системную проблему уклонения от конфискации.

«[Нововведения дают] правоохранительным органам четкий и эффективный инструмент для изъятия таких активов. Это вопрос не только справедливого наказания, но и возврата пострадавшим их средств, а также пополнения государственного бюджета», — сказал Чаплин.

Кроме того, предложенный законопроект ударит по организованной преступности и коррупции, считает депутат.

Читайте также:

«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве

Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?

Контрольный выстрел для Кременчуга: удары по Украине 11 декабря