«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве

На Москву надвигается мощнейший ливень, за которым последует резкое похолодание. Что происходит с погодой, есть ли опасность на дорогах, когда начнутся температурные качели?

Какая погода пришла в Москву к 11 декабря

Выпавший в Москве снег полностью растаял и уже к 9 часам утра в четверг в столице было плюс 2,5 градуса, отмечают синоптики. Конец рабочей недели в городе ожидается ненастным из-за нового циклона. Обильные дожди в Сети назвали «тропическим ливнем в декабре».

«В Москве ожидается около 10 мм [осадков], почти 20% от месячной нормы. Во второй половине дня 12 декабря холодный фронт начнет сыпать снежком, произойдет вторжение холода, температура воздуха быстро перейдет в сторону отрицательных значений. На дорогах будет очень скользко!» — предупредила метеоролог Татьяна Позднякова.

Департамент по транспорту Москвы предупредил, что до конца 12 декабря в Москве и Подмосковье ожидается дождь, переходящий в снег, местами налипание мокрого снега, в отдельных районах метель, усиление ветра до 15 м/с. На дорогах сильная гололедица — автомобилистов и пешеходов призывают быть очень внимательными.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в четверг в Москве будет на 5–6 градусов теплее климатической нормы.

«Температура воздуха плюс 3–5, по области — плюс 1–6 градусов. Атмосферное давление будет падать. В пятницу дожди, ближе к вечеру переходящие в мокрый снег, а затем и в снег, ночью плюс 3–5, днем плюс 4–6, поздним вечером температура упадет до минус 1–3 градусов», — предупредил Леус.

Короткая зима в Москве, температурные качели, сколько будет градусов

По словам синоптика, визит зимы в Москву в середине декабря будет недолгим. Он начнется после 14-15 часов в пятницу. Всего за несколько часов температура опустится с плюс 5 до минус 4 градусов, ливни из мокрого снега закончатся и превратятся в гололедицу.

Антициклон будет формировать погоду в выходные и в начале следующей недели. Ожидается первая метель этой зимы.

«Небольшой снег пройдет лишь местами, сквозь разрывы в облаках проглянет забытое солнце, а температура удержится в пределах минус 3–5 градусов, что близко к климатической норме этих дней декабря. В воскресенье и понедельник температурные показатели опустятся на градус-другой ниже средних многолетних значений: ночью ожидается минус 8–10 градусов, по области — местами до минус 13, днем минус 4–6», — предупредил Леус.

После этого вновь начнется резкое потепление: с северо-запада России в сторону Москвы пойдет очередной атлантический циклон. Во вторник в столице минус 1–3, в среду — около 0 и осадки. Оттепель продлится как минимум до первых дней третьей декады декабря.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будут ли температурные качели

Леус предупредил, что Санкт-Петербург также находится на пути атмосферного фронта — вслед за атлантическим циклоном «Брам» придет волна холода.

«[11 декабря] температура воздуха плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 3–8. Атмосферное давление будет расти. В пятницу местами небольшой снег, гололедица, ночью и днем минус 1–3 градуса, к вечеру заметно похолодает», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует, что в выходные в Петербурге похолодает до минус 8 градусов. В понедельник начнет теплеть, и уже на следующий день температура воздуха вернется к плюс 2–4 градусам, а небо затянут плотные тучи.

