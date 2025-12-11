Погода в Москве в четверг, 11 декабря: ждем гололедицу и дикий мороз?

Снежный покров в Москве к утру 11 декабря смыло дождем и оттепелью, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ждать ли теперь гололедицу и дикий мороз, какая погода в столице в четверг, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 11 декабря

По словам Тишковца, с утра в Москве плюс 2,6 градуса, без осадков. В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться западно-восточным переносом теплых и влажных воздушных масс.

«В Москве и по области будет пасмурно и дождливо — выпадет до семи литров воды на метр квадратный, снежный покров продолжит таять, на дорогах слякоть. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Максимальная температура плюс 2–5 градусов. Показания барометров будут падать и составят 739 мм рт. ст. Возьмите зонт!» — рассказал синоптик.

В предстоящую ночь и утром в пятницу, 12 декабря, в теплом секторе циклона дожди продолжатся, термометр снова покажет плюс 2–5 градусов. Однако тепло в столице не задержится.

«В полдень начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливневыми осадками в виде дождя, переходящего в 14–15 часов в мокрый снег, а к вечеру — в заряды снега. Дневная температура обозначит обратный суточный ход, то есть начнет понижаться до 0 — плюс 3 градусов, а вечером, после 17 часов, столбики термометров уйдут в минус, и вся снежно-водяная каша на дорогах замерзнет и превратится в гололедицу толщиной 5–10 мм», — предупредил Тишковец.

Он добавил, что в выходные, с опозданием на месяц, начнется смена климатических сезонов. Ночью ударят морозцы до минус 4–9 градусов, днем будет минус 2–7 градусов. В субботу, 13 декабря, местами возможен небольшой кратковременный снег.

«До метеорологической зимы осталось двое суток!» — отметил специалист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гидрометцентре РФ сообщили, что первая метель нынешней календарной зимы обрушится на Москву и область 12 декабря. Порывы ветра в пятницу могут достигнуть 17 м/с.

Синоптики уточнили, что температура воздуха в столице составит плюс 3–5 градусов, в Подмосковье — от плюс 1 до плюс 6 градусов. Вечером в Москве похолодает до минус 1 градуса, в области — до минус 3.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 11 декабря

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, в начале сегодняшнего дня Санкт-Петербург еще будет ощущать влияние теплого сектора североатлантического циклона, но во второй половине дня на погоду региона окажет воздействие холодный атмосферный фронт. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут дожди, вечером местами переходящие в мокрый снег. Самая высокая температура воздуха ожидается в начале дня, после чего столбики термометров поползут вниз.

Температура воздуха составит плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 3–8 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу местами небольшой снег, гололедица, ночью и днем минус 1–3 градуса, к вечеру заметно похолодает.

