Звание от Путина, санкции, карьера в Европе: чем известен Ильдар Абдразаков

Оперный певец Ильдар Абдразаков стал народным артистом России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Чем известен Абдразаков, какую карьеру он построил в РФ и Европе?

За что Абдразаков получил звание народного артиста

Согласно указу президента, Абдразаков получил звание за «большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

«<…> присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Абдразакову Ильдару Амировичу — художественному руководителю ФГБУК „Севастопольский государственный театр оперы и балета“», — говорится в документе.

Ильдар Абдразаков в 2021 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2024 году стал лауреатом Государственной премии РФ. В 2011 году певцу присвоили звание народного артиста Башкортостана, а в 2013 году — Татарстана. В прошлом году власти Абхазии также присвоили Абдразакову звание народного артиста республики.

У Абдразакова есть несколько престижных творческих наград. В 2011 году он стал обладателем двух премий «Грэмми» за запись «Реквиема» Джузеппе Верди вместе с Чикагским симфоническим оркестром и хором. В 2013 году он победил в национальной премии «Золотая маска» за роль Линдорфа в опере «Сказки Гофмана» Оффенбаха в постановке Мариинского театра.

Чем известен Абдразаков

Абдразаков — уроженец Уфы и один из самых востребованных певцов на оперной сцене. Родился 26 сентября 1976 года. Мать Таскиря Абдразакова — художница, отец Амир Абдразаков — актер, теле- и кинорежиссер, основатель киностудии «Башкортостан», старший брат Аскар Абдразаков — оперный певец. С четырех лет Ильдар начал выходить на сцену и сниматься в фильмах отца.

В 1994 году он, еще будучи студентом Уфимского института искусств, дебютировал в качестве солиста Башкирского театра оперы и балета. В 1998 году Абдразакова пригласили в Мариинский театр в Санкт-Петербурге. А уже в 2001 году, в возрасте 24 лет, он выступил на сцене «Ла Скала» в Милане.

Ильдар Абдразаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Затем последовали его выступления в Венской государственной опере (2003, «Кармен» Бизе), Немецкой опере в Берлине («Семирамида» Россини), «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке (2004, «Дон Жуан» Моцарта), Опере Лос-Анджелеса (2006, «Свадьба Фигаро» Моцарта), Вашингтонской национальной опере (2007, «Дон Жуан» Моцарта), Парижской национальной опере (2008, «Луиза Миллер» Верди), Королевском театре «Ковент-Гарден» в Лондоне (2009, «Реквием» Верди), Баварской государственной опере (2013, «Севильский цирюльник» Россини).

Характеризуя творческий потенциал певца, газета The Independent писала: «Замечательный бас, у которого есть абсолютно все: великолепный звук, прекрасное легато и мастерство».

Среди дирижеров, с которыми сотрудничал Абдразаков, — Риккардо Мути, Валерий Гергиев, Джеймс Ливайн, Джанандреа Нозеда, Риккардо Фрицца, Риккардо Шайи, Антонио Паппано, Бертран де Бийи.

За что Абдразакову запретили выступать на Западе, санкции

В 2024 году Абдразаков стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. В том же году вошел в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.

Как писали СМИ, после 2022 года ведущие оперные театры, включая «Ла Скала» и «Метрополитен-опера», прекратили сотрудничество с Абдразаковым из-за поддержки российского руководства. Также дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». Оперу покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026 года.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение итальянских организаторов является продолжением политики, которая никуда не ведет. Он призвал оценивать артистов по их профессиональному уровню, а не по политическим взглядам.

«Певцов, дирижеров, пианистов надо оценивать не по их политическим убеждениям, а по уровню их игры и по уровню их творчества», — уверен Швыдкой.

Он также выразил мнение, что отмена выступления российского баса с мировым именем обеднит впечатления прежде всего итальянской публики, рассчитывавшей услышать его выступление в Вероне.

